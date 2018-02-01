Çağla Şıkel'den Alişan açıklaması

Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde "Bundan sonra yoluma yalnız devam edeceğim" şeklinde bir açıklama yapınca herkes Çağla ve Alişan dostluğunun bittiğini ve ikilinin bir daha ortak projede yer almayacağını düşündü.

JET HIZIYLA AÇIKLAMA

Haberlerin yayılması üzerine Çağla Şıkel'den bir açıklama geldi:

Uzun zamandır dost olduğu ve pek çok projede birlikte boy gösterdiği Alişan'la yazılıp çizildiği gibi bir ayrılık olmadığını söyleyen Çağla Şıkel sadece gelen tekliflerin tek kişilik işler olduğunu, Alişan'la birlikte çalışmaya devam edeceklerini duyurdu.