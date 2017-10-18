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    Çağımızda çift dillilik zorunluluk

    Kazım DOĞAN / FRANKFURT
    18.10.2017 - 09:44 | Son Güncelleme:

    Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Derin Atay, çok dilliliğin 21’inci yüzyılın gerekliliği olduğunu söyledi. Atay, “21’inci yüzyılda çift dillilik, iki dilde de iletişim kurabilmektir” dedi.

    FRANKFURT’ta çok dillilik üzerine konferans veren Atay, “İki dilde de iletişim kurabilmek önemli. Ancak iki dili de mükemmel derecede konuşmak gerekmiyor” dedi.
    Günümüzde yüzbinlerce insanın farklı ülkelerde iş yaptığını, her yıl milyonlarca insanın turist olarak başka ülkelere gittiğini, farklı bölgelere göç edenlerin sayısının da azımsanamayacağını kaydeden Atay, şöyle konuştu:
    “Kanada’da yapılan bir araştırmaya göre iki dilliler, tek dil bilenlerden beş yıl daha geç alzheimer hastalığına yakalanıyor. İki dilin birbirini bastırma çabası var. Beyin sürekli cimnastik içinde. Bu da beyni dinç tutuyor ve alzheimer gibi hastalıkları önlüyor. Günümüzde diller farklı fonksiyonlar için kullanılıyor. İnsanlar iki dillilikten, iki dilin de aynı oranda kullanıldığını anlıyor. Bu nedenle ‘Bu dilde iyi değilim, konuşmayayım’ diyenler var. Bunlar çok yanlış. 21’inci yüzyılda çift dillilik, iki dilde de iletişim kurabilmektir. 21’inci yüzyılda ikinci dilin İngilizce olması, insanların hayatlarında kolaylık demektir.”

    Etiketler: Derin Atay , Bahçeşehir Üniversitesi
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