Çağdaş ustalar müzayedede

ÇAĞDAŞ Türk resminin usta isimlerinden Bedri Rahmi Eyüboğlu, Nejad Melih Devrim, Erol Akyavaş, Burhan Doğançay, Cihat Burak, Mehmet Güleryüz, Mübin Orhon, Komet ve Orhan Peker gibi usta isimlere ait eserler Antik AŞ tarafından cumartesi günü gerçekleştirilecek müzayede ile satışa çıkıyor. Müzayedenin öne çıkan eserleri arasında Erol Akyavaş’ın ‘Kafalar’ serisinden tuval çalışması 275 bin, Burhan Doğançay’ın ‘Kurdeleler’ serisinden bir tablosu 475 bin, Ferruh Başağa’nın ‘Akdeniz’ serisinden ‘Soyut Kompozisyon’u ise 350 bin TL başlangıç fiyatıyla müzayedede olacak.

Burhan Doğançay

Nejad Melih Devrim’in Türk resminde soyut akımının ilk örnekleri kabul edilen 1948 yılına ait tabloları, Orhan Peker’in ‘Kediler’ ve ’Ayçiçekleri’, Cihat Burak’ın ‘Aslan’ konulu tablosu müzayedenin öne çıkan eserleri arasında. Müzayedede eserleri satışa çıkacak olan sanatçılar arasında Ali Avni Çelebi, Nedim Günsür, Avni Arbaş, Mübin Orhon, Selim Turan, Abidin Dino, Nehmet Güleryüz, Ömer Uluç ve Devrim Erbil de bulunuyor. Müzayedede güncel sanatçıların eserleri önemli bir bölüm oluşturuyor. Azade Köker, Ramazan Bayrakoğlu, Selma Gürbüz, Halil Altındere, Kemal Önsoy, Tayfun Erdoğmuş, Haluk Akakçe ve Ekrem Yalçındağ gibi Türkiye’nin önde gelen güncel sanatçılarına ait eserler de müzayedede olacak. Olgaç Artam tarafından yönetilecek müzayede cumartesi günü saat 15.00’de Antik Palace’ta gerçekleşecek. www.artam.com sitesinden online kataloğa ulaşılabilir.