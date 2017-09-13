Çağdaş Türk sanatçılar 4.Ural Bienali’nde

Yekaterinburg’da yer alan Ural Tarih ve Arkeoloji Müzesi, 4. Ural Endüstri Çağdaş Sanat Bienali'nin resmi Paralel Program Projesi olan "Gelecekteki Geçmiş // Future Past // Будущее прошедшее" sergisine 12 Eylül - 1 Ekim 2017 tarihleri arasındaev sahipliği yapıyor.

İlk kez bir sergiye ev sahipliği yapacak olan Tarih ve Arkeoloji Müzesi'nde yine bir ilk olarak Türk çağdaş sanatçıların eserleri gösterilecek.

Bu heyecan verici sergi ile alakalı serginin genç küratörlerinden Özgenur Geris ile sohbet ettik.

Merhaba Özgenur. Öncelikle 4. Ural Bienali'nin konusundan bahsedebilir misin?

Bienalin küratörü Joao Ribas 4. Bienal’in konusunu "yeni okuryazarlık" olarak belirledi.

İnsanlığın bir kısmını yeni teknolojik gerçeklik oluşturur; yazılım ve donanım tasarımları ve kendi sunucuları vardır. İnsanların çoğunluğu hesaplanan fiziksel gerçeklikte yaşıyor ve yönetiliyor. 2030’da küresel olarak topluluklar radikal değişikliklerle karşı karşıya gelecekler. Var olmak için yeni iletişim kanalları ortaya çıkacak ve işgücü piyasasındaki dikey yapıların sosyal etkileşimleri yeni ara birimler tarafından yönetilecek. Boş zaman ve çalışma arasındaki fark bulanıklaşacak.

Yeni Okuryazarlık ile;

- Bilimsel ve teknolojik devrimleri algılamak için kullanılacak aracılar değişecektir.

- Küresel endüstriyel üretim kalkacak.

- Sınırsız eğlence fırsatlarının olduğu bir dünyada hayatta kalmak için yeni bir rehber sözlüğe ihtiyaç olacak.

- Üretim ve tüketim kültürünün yanı sıra, çağdaş sanat teknolojik bir ortamda varlığını sürdürecek.

Emirhan Eren

Peki ya Anastasiia Piletckaia ile beraber küratörlüğünü yaptığınız “Future Past” sergisi?

Sergimizin konusu “psuedo documentary". Kavramı açmamız gerekirse, Türkçe karşılığı tam olmasa da “sözde bilimsel” olarak çevirebiliriz. Kavram genellikle çelişkili eleştirilere yönelik aşırı tepki ve kişiselleştirmeler, destekleyici verilerin abartılması gibi konular üzerinde durur.

4. Ural Bienali “yeni okuryazarlık” kavramını ortaya koyarak ortalıkta gezen cehaleti sorgulamaya çalışacak.

Sanat olgusuna bakıldığında hep yüksek zümreye hizmet etmiştir ve onun beğenilerine göre şekillenmiştir. Ekonomik olarak alt zümrede olan kişiler “gerçek sanat eserleri”nin kopyasını almıştır. Günümüz sanatçıları bir nevi yeni sanat tarihi okuması yapmakta ve sanat tarihinde yer almış eserlerin kopyasını yaparak “psuedo documentary” yapmaktadırlar. Bienal de ele alınan “yeni okuryazarlık” ile sanatta yapılan manipülasyonlar görülüp toplumun yeni bir sanat tarihi okuması yapması sağlanacaktır. Serginin gerçekleştirileceği Museum of History Archeology’de arkeolojik taşlar, çeşitli hayvan iskeletleri, ölmüş hayvan bedenleri gibi nesneler sergilenmektedir ve “Future Past”ta yer alacak olan eserler de arkeolojik buluntu izlenimi vermektedir. Sergileme tekniğine baktığımız zaman belli bir mekanda sergileme yapmayıp müzenin çeşitli bölümlerini dağıtarak var olan eserlerle entegre etmeye çalışacağız. Müzeyi daha önce gezen biri yeni eserlerin dahil olduğunu görerek eserleri araştırmaya başlayacaktır diyebiliriz.

Ekin Saçlıoğlu

Ural Bienali ile ilişkiniz nasıl başladı? Bu proje nasıl doğdu?

Anastasiia 4 sene önce Türkiye’ye gelip İstanbul Üniversitesi’nde Çağdaş Türk Sanatı üzerine yüksek lisans yaptı. Anastasiia ile “Açık Stüdyo Günleri”nde tanıştık.

Daha önceden kendimizce projeler üzerine çalışıyorduk ve Ural Bienali’nin Paralel Etkinlik Programı için çağrı yapılınca biz de bienal konusuna uygun olacak şekilde, ancak Türk çağdaş sanatını da tanıtmayı amaçlayan bir proje yapmak istedik. 4 proje üzerine çalışıp başvuru yaptık. Başvurular arasından bizim projemiz ile birlikte jüri elemesinden 5 proje geçti. Ural Bienali’nde ilk defa Türk bir proje alıyor. Bu bizim için çok önemli.

Güneş Terkol

Sanatçı seçimlerinizi hangi kriterlere göre yaptınız? Sergide sanatçıların ilk kez sergilenecek eserleri olacak mı?

Çağdaş Türk sanatını Rusya’da tanıtmayı amaçladığımız için ilk başta Türk sanatçıları seçeceğimizi belirledik. Daha sonra konseptimize uygun çalışmalar yapan sanatçıların listesini çıkarıp hangi sanatçılarla çalışmak istediğimizi kararlaştırdık. Sergide yer alan sanatçılarımızın hepsi projeyi beğenip bizi desteklediler ve bu da biz küratörlerin daha heyecanla projeyi yapmamızı sağladı. Sergide bazı sanatçıların eski eserleri yer alırken Emirhan Eren ve Elçin Ekinci sergi için yeni eserler yaptılar. Bizim en büyük şansımız sanatçılarımız oldu; çünkü hepsi sergiye heyecanla yaklaşıp ellerinden gelen yardımı yapmaya çalıştılar. Farklı malzemelerle üretim yapan sanatçılar ve bu da Rusya’da ilgiyle karşılanacak diye düşünüyoruz. Çünkü Rusya’da farklı malzemelerle üretim çok fazla yapılmıyor.

Eda Aslan

Rus izleyicilerden ve sanat piyasasından nasıl tepkiler aldınız? Bundan sonra Rusya'da temaslarınız devam edecek mi?

Sergiyi gerçekleştireceğimiz mekan olan Museum of History Archeology projeyi heyecanla karşıladı aynı şekilde bienal ekibi de projenin ilgi çekici olduğunu dile getirdi. Bu tarz tepkiler almak bizim için çok önemli ve iyi bir şeyler yapmak için daha da enerjik oluyorsunuz. Serginin ön tanıtımı için Gorkogo’da sunum gerçekleştirdik ve sunuma gelen kitle projeyi beğendi.

Sergiden sonra Rusya ile temaslarımız devam edecek çünkü Soğuk Savaş Dönemi’nden dolayı Rusya, Türk Sanatı üzerine bilgi sahibi değil. Sanat olarak bizi Oryantalist görüyorlar. Aslında biz farklı malzemeler kullanmaktan çekinmeyen sanatçılara sahibiz ve bunu göstermek istiyoruz. Anastasiia Piletckaia ile birlikte Yeltsin Center’da (Yekaterinburg, Rusya) Çağdaş Türk sanatı üzerine bir konuşma dizisi gerçekleştireceğiz.

Ekim ayında İstanbul Bienali Paralel Etkinlik Programı kapsamında Rus halısı üzerine Babıali Çarşısı’nda ( Çemberlitaş) bir sergi gerçekleştireceğiz. Bu sergide sanatçı – tasarımcı Andre Budcke yer alacak. Bu tarz projelerle Rusya ile ilişkimizi devam ettireceğiz.

Gelecekteki Geçmiş // Future Past // Будущее прошедшее

Küratörler: Anastasiia Piletckaia, Özgenur Geris

Sanatçılar: Emirhan Eren, Eda Aslan, Elcin Ekinci, Ekin Saçlıoğlu, Sami Aslan, Gunes Terkol, Gökçen Dilek Acay, Merve Kılıçer.

Ural Tarih ve Arkeoloji Müzesi, Rusya, Yekaterinburg, Lenina 69/10

Pzt. - Salı kapalı, Çar-Paz 11.00-18.00.

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