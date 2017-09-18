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    Çağdaş Sanat rekor kırdı

    Hürriyet Haber
    18.09.2017 - 22:00 | Son Güncelleme: 18.09.2017 - 22:00

    Contemporary İstanbul’u beş günde 80 binden fazla kişi gezdi. Fahrelnisa Zeid’in otoportresi 500 bin dolara (1 milyon 730 bin TL) satılarak fuarın rekor kıran eserleri arasında yer aldı.

    BU yıl 13-17 Eylül tarihleri arasında düzenlenen çağdaş sanat fuarı Contemporary İstanbul’u 80 binden fazla sanatsever gezdi. Akbank’ın desteğiyle gerçekleştirilen fuarda toplamda 55 milyon dolar değerinde eser satışa çıktı. Ön izleme günü dahil beş gün süren fuarda 42’si yabancı olmak üzere toplam 73 galerinin yanı sıra, yaklaşık 1500 sanat eseri İstanbullu sanatseverlerle buluştu.

    Çağdaş Sanat rekor kırdı

    Fahrelnissa Zeid

    Fuarda; Victoria Miro Galeri’de sergilenen Yayoi Kusama’nın ‘Infinity – Nets (Sotoa)’sı 500 bin Euro’ya (2 milyon 68 bin TL), Dirimart Galeri’de yer alan Fahrelnissa Zeid’in otoportresi 500 bin dolara (1 milyon 730 bin TL), Marlborough Gallery’nin sergilediği Manolo Valdes’in ‘Retrato con Marco’su ise 380 bin dolara (1 milyon 314 bin TL) satıldı. Vigo Gallery’nin getirdiği Ibrahim El-Salahi’nin ‘Flamenco Dancers’ı da 130 bin Pound’a (yaklaşık 609 bin TL) yeni sahibinin oldu. Contemporary İstanbul’un bir sonraki edisyonu 13-16 Eylül 2018 tarihleri arasında gerçekleşecek.

    Etiketler: gazetehaberleri , sanat , çağdaş sanat
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