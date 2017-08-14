Çağatay Ulusoy’un yeni dizisiyle ilgili detaylar ortaya çıktı

Çağatay Ulusoy yeni bir dizi projesinde yer alacağı haberlerine paylaştığı bir video ile yanıt verdi. En son İçerde dizisinde Sarp karakterine hayat veren Çağatay Ulusoy videoda şunları söyledi: Çağatay Ulusoy yeni bir dizi projesinde yer alacağı haberlerine paylaştığı bir video ile yanıt verdi.

En son İçerde dizisinde Sarp karakterine hayat veren Çağatay Ulusoy videoda şunları söyledi: "Heyecanımı sizlerle paylaşmak ve bir konuya açıklık getirmek için bu videoyu çekiyorum. Evet duyduklarınız doğru, çıkan haberler doğru."

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Yeni dizinin ismiyle ilgili bilgi verilmedi ancak konusu netleşti. Yapımcılığını O3 Medya’nın üstlendiği diziyi Behzat Ç. dizisiyle tanınan Ercan Mehmet Erdem ve Ezel, Suskunlar gibi başarılı projelere imza atmış Pınar Bulut kaleme alacak. Dijital platform dizisi 2018 yılında tüm dünyada aynı anda yayınlanacak. 'Karakalem ve Bir Delikanlının Tuhaf Hikayesi' adlı romandan uyarlanacak olan dizi, Osmanlı ve Türk efsanelerinin yanı sıra tarihten esinlenen bir kahramanlık hikayesini anlatacak.