Cağaloğlu Hamamı'nda sıra dışı parti!

Cağaloğlu Hamamı’nda dün Ararat Masis ve Arche Music etiketlerinden yayınladığı müziklerle, doğu/batı kültürlerinin füzyonunda alışılagelmiş kalıpları yıkan Nico Sun; Nublu ve Little Rascal'daki resident geceleri ve çok sayıda Brooklyn kulübünde gerçekleştirdiği performanslarla 10 yıla yakın süredir New York yeraltı sahnesinde kendine hatrı sayılır bir yer edinmiş olan Memos; ilk canlı performansını gerçekleştirdi. Partide ayrıca Murathan Özbek & Can Balta, Cüneyt Öztürk, Serhat Demiral & Orkun Bozdemir, Bahadır G, Undomondo & Can Ayverdi ve Jamie S. De sahne aldı.

Hamamda, hem erkekler hem de kadınlar tarafında olmak üzere iki adet DJ kabini kuruldu. Tarihi kubbelerin altında muazzam bir akustik ile canlı performansları dinleyen müzikseverler geç saatlere kadar eğlendi.

Yakın bir zamanda yenilenecek olan hamama sabit bir sahnenin kurulacağı öğrenildi. Bu yenilikle hamam özelliğinin bozulmayacağı, yalnızca belirli günlerde canlı performanslar yapılarak, bu değişimin eğlence kültürüne yeni bir soluk kazandırmasının hedeflendiği belirtiliyor.