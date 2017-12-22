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    Caferi: Türk ve Amerikan askeri gitmeli

    Hürriyet Haber
    22.12.2017 - 23:57 | Son Güncelleme:

    SURİYE’nin BM Daimi Temsilcisi Beşar Caferi, Türk ve Amerikan askerlerinin Suriye’deki mevcudiyetinin açık bir saldırganlık olduğunu iddia ederek ülkedeki askerlerin geri çekilmesini talep etti.

    Astana görüşmelerinde Suriye heyetine başkanlık eden Caferi toplantının bitiminde basına yaptığı açıklamada, Suriye ile Türkiye arasında hiçbir diyaloğun olmadığını da belirtti. Caferi, Türkiye’yi ‘terörü desteklemek ve sınırlarını teröristlere açmakla’ suçladı.

    RUS TEMSİLCİ DE SÖYLEMİŞTİ

    Önceki gün de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye temsilcisi Alexander Lavrentiev, ABD askerlerinin Suriye’de kalması için hiçbir neden olmadığını ve Washington’un buradaki askeri varlığını sürdürme nedenlerinin hiçbir temele dayanmadığını söylemişti. Lavrentiev, Rusya, İran ve Türkiye arasındaki Suriye barış görüşmelerinin yeni turu öncesinde Kazakistan’ın başkenti Astana’da basına yaptığı açıklamada “Amerikalıların askeri varlıklarının devamını izah etmek için gösterdikleri nedenler sadece mazeretten ibaret. Bu varlığın sona ermesi gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

    Etiketler: Beşar Caferi , gazetehaberleri
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