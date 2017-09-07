'Cadde'de lükse dönüş

UZUN zamandır “kentsel dönüşüm” ve 2016’dan bu yana yaşanan sıkıntılar nedeniyle kapanan mağazalarla anılan Bağdat Caddesi’nde canlanma başladı. Zara, Top Shop, GAP gibi markaların mağaza kapattığı caddede lüks markalar mağaza açmaya başladı. Beymen Bağdat Caddesi Suadiye’de İngiliz HMKM Mimarlık tarafından projesi hazırlanan, AKİŞ GYO tarafından hayata geçirilen en büyük cadde mağazasını bugün açıyor.



Beymen’in hemen yanındaki araziyi de 2 yıl önce Chanel 20 milyon liraya almıştı. Chanel’in binasında da son hazırlıklar yapılıyor. Yakında Beymen Suadiye 481’in hemen yanında Chanel’in de Türkiye’deki en büyük mağazası açılmış olacak. Zorlu Center içindeki Eataly’de bu yıl içinde Bağdat Caddesi’nde 3 katlı bir şube açacak. Kısa süre önce Beymen Suadiye 481’in karşısına COS da Türkiye’deki en büyük mağazasını açmıştı. Dün bir grup gazeteciyle birlikte Beymen’in yeni mağazasını Boyner Grup Perakende Oprerasyonlarından sorumlu Başkan Yardımcısı-COO ve Beymen CEO’su Elif Çapçı ve Beymen’in Artistik Direktörü Murat Türkili ile birlikte gezdik.



BAĞDAT CADDESİ RÖNESANSI

Çapçı, “Bağdat Caddesi’nin rönesansı” diyor. Nişantaşı Abdi İpekçi Caddesi’nde Beymen’i açtıkları dönemi hatırlatarak, “O dönemde caddede bizden başka büyük yatırım yoktu. Beymen’in gelmesiyle birlikte çok sayıda marka gelmişti. Şimdi bu dönüşüm Bağdat Caddesi’nde de olacak. Bir süredir kapanan mağazaları duyuyorduk, bundan sonra yeni açılan mağazaları duyacağız. Beymen Suadiye 481 ile Anadolu yakasında bir rönesansa da tanıklık edeceğiz.



Bağdat Caddesi’nde Erenköy’den Suadiye’ye bir geçiş söz konusu ve biz de bu yeni yapılanmanın önemli mihenk taşlarından biriyiz” dedi. Beymen’in Bağdat Caddesi’nden hiç vazgeçmediğinin de altını çizen ve Beymen Club olarak da Bağdat Caddesi’ndeki varlıklarını sürdüreceklerini anlatan Çapçı, Beymen’in bu yıl toplamda 50 milyon liralık yatırım yapacağını, bunun 25 milyonunun Beymen Suadiye’ye yapıldığını, 25 milyon lirayla da 6 Beymen Club mağazasının açılacağını söyledi. Beymen haftaya Vadi İstanbul’da Beymen Club, Ekim’de de Küçükyalı’da Beymen Club açacak. Beymen Suadiye 481’de 700’ün üzerinde markayla hizmet veren Beymen, bu mağazadan bir yılda 100 milyon lira ciro bekliyor.



Boyner Grubu’nun kısa süre önce başlattığı Askıda İyilik sosyal sorumluluk projesi de Beymen Suadiye 481 mağazasında geçerli olacak. Bazı ürünlerin satışında müşteriler isterlerse başarılı burs alan bir öğrenciye destek olacak.