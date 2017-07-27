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Cacharel ürünleri artık Hepsiburada’da

Hürriyet Haber
27 Temmuz 2017 - 14:18Son Güncelleme : 27 Temmuz 2017 - 14:18

Hepsiburada, giyim ve modada yeni bir marka işbirliğine imza atarak Cacharel’le anlaştı. Fransız moda markası Cacharel’in ürünlerine online olarak, kendi web sitesi dışında artık Hepsiburada’dan da erişilebilecek.

Önde gelen giyim markalarından olan Cacharel, geçtiğimiz günlerde 3.000’e yakın ürünüyle Hepsiburada’da satışa sunulmaya başlandı. Ülkemizde daha çok erkek giyim alanındaki ürünleriyle tanınan Cacharel’in, takım elbiseden, gömleğe; ayakkabıdan, kemere; kravattan, papyona; pijamadan, parfüme kadar birçok farklı ürünü Hepsiburada müşterilerinin beğenisine sunuldu.

Cacharel’in Hepsiburada platformuna katılmasıyla moda kategorisinde daha güçlü hale geldiklerini belirten Hepsiburada Moda Kategorisi Direktörü Onur Levent; “Hepsiburada’da 10 milyondan fazla ürünle müşterilerimize hizmet veriyoruz. İster bebek bezi, ister akıllı telefon, isterse de takım elbise arayan tüm müşterilerimize en iyi markaları, en avantajlı fiyatlarla sunmaya çalışıyoruz. Dünyaca ünlü Cacharel markasını portföyümüze katarak, moda kategorisinde daha iddialı konuma geldik” dedi.

Fransız ekolünün ikonik markası Cacharel, 1995 yılından bu yana Türkiye dahil 16 ülkede lisans sahibi Aydınlı Grup tarafından yönetilmekte. Aydınlı Grup Bilgi Teknolojileri ve E-ticaret Direktörü Hakan Duran ise, “Online alışverişi en önemli büyüme kanallarından biri olarak gördüğümüz için e-ticaret ve mobil satış kanallarımızın yanı sıra stratejik gördüğümüz noktalarda da markalarımızı müşterilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz. Bu stratejinin bir sonucu olarak e-ticaretin toplam ciromuz içerisindeki payı da 2016’da dünya ortalamasını yakaladı. Yenilikçi, rafine ve seçkin bir stil sunan Cacharel markamızla Türkiye’nin lider e-ticaret platformu Hepsiburada’da yer aldığımız için de oldukça memnunuz. Bu iş birliğinin, hem Cacharel markamıza hem de Hepsiburada’ya olumlu geri dönüşler sağlayacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.

 

Etiketler: hepsiburada , alış veriş , cacharel
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