ByNoGame'den ücretsiz ön ödemeli kart

Tanıtımda konuşan ByNoGame.com CEO’su Murat Kömürcü, Param ByNoGame Kartı’ı Turk Elektronik Para A.Ş. ile ortak hazırladıklarını söylerken, nüfusun üçte birinin ve yetişkin nüfusun yüzde 40’ının banka hesabına sahip olmadığı Türkiye’de ön ödemeli kartların, özellikle 18 yaşın altında ve banka hesabı bulunmayanlara büyük kolaylık sağladığını belirtti.

Türkiye’de dijital oyun oynayanların sayısının 29 milyonu aştığını, dijital oyun pazarının da 744 milyon dolarlık büyüklüğe sahip olduğunun altını çizen Kömürcü, oyuna harcanan sürede ise dünya ölçeğinde Polonya ve Rusya’nın ardından 3. sırada olduğumuzu kaydetti.

Kömürcü, sözlerine şöyle devam etti: “Param ByNoGame Kart, dijital oyun dünyasında oyun satın alma, oyun içi alışveriş yapma, oyun ürünlerini alıp satmak isteyenler için pratik bir çözüm sunuyor. Kart ve kullanım ücreti olmadan 13 yaş ve üzeri herkesin kolayca Param ByNoGame Kart sahibi olmasını istiyoruz.”

Kömürcü, ByNoGame’in 2016 yılında yüzde 75,9 büyüme kat ettiğini ve bu yıl büyümenin devam ettiğini; Param ByNoGame Kart, ByNoGame Store, PUBG Skin pazarı gibi başarılı inovasyonlarla bu yılki hedeflerinin de yüzde 100 büyümeye ulaşmak olduğunun altını çizdi.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) işbirliği ile Türkiye’nin ödeme yöntemi Troy logosunu taşıyan Param ByNoGame Kart, Türkiye’deki tüm POS, ATM ve e-ticaret sitelerinde kullanılabiliyor. İnternet alışverişlerinde güvenlik için Güvenli Öde (GO) altyapısını bulunduran Param ByNoGame Kart, bankada işlem yapmaya gerek kalmadan, internet ve mobil şube üzerinden kolayca yönetilebiliyor. Karta para yatırmak için kredi kartı, banka kartı, havale/EFT yöntemleri ve ATM’ler kullanılabiliyor.



Ön ödemeli Param ByNoGame Kart kullanabilmek için gerekenler

- 13 yaş ve üzeri olmak

- Param ByNoGame Kart’ı edinmek

- Kayıtlı cep telefonundan SMS ile şifre oluşturmak

- Param ByNoGame Kart’a kredi kartı, banka kartı, havale/EFT ile veya ATM üzerinden bakiye yüklemek



Ön ödemeli Param ByNoGame Kart nerelerde geçerli?

- ByNoGame’de

- Tüm ATM ve POS cihazlarında

- Tüm e-ticaret sitelerinde

- Dünyanın en büyük oyun mağazası Steam’de