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    Haberler >Gündem>ByLock'ta tahliyeler başladı... İkinci isim kaleci oldu

    ByLock'ta tahliyeler başladı... İkinci isim kaleci oldu

    AA
    28.12.2017 - 16:26 | Son Güncelleme:

    Güncellenen 'ByLock' listesinden adı çıkartılan Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu üyesi avukat Mustafa Yaman'ın tahliye edilmesinin ardından ikinci tahliye haberi de geldi. FETÖ soruşturması kapsamında tutuklu bulunan MKE Kırıkkalespor kalecisi T.Ö, adının "ByLock" listesinden çıkarılmasının ardından tahliye edildi

    Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı, Sulh Ceza Hakimliğine, iradesi dışında 'ByLock IP'lerine yönlendirildikleri tespit edilen 11 bin 480 GSM kullanıcısından, hakkında işlem yapılan 1 GSM numarasını kullanan T.Ö. ile ilgili yeniden değerlendirme yapmasını istedi.

    Mahkeme, T.Ö'nün "güncellenen 'ByLock' listesinden adının çıkartılması, dosyada yüklenen suça ilişkin başkaca bir delil ve iddia bulunmamasını" gerekçe göstererek tahliye edilmesine karar verdi.

    Soruşturma çerçevesinde, 1 Kasım'da ByLock kullandığı gerekçesiyle Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda MKE Kırıkkalespor kalecisi T.Ö. gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında terör örgütü mensubu olduğu iddiasıyla soruşturma yürütülen Kemalettin Cengiz Erbakırcı tarafından geliştirilen "Mor Beyin" yazılımıyla 11 bin 480 GSM numarası kullanıcısının "ByLock IP"lerine yönlendirildikleri tespit edilmişti.

    BAŞSAVCI '1000 KİŞİNİN TAHLİYESİNİ TALEP EDECEĞİZ' DEMİŞTİ

    Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dün 11 bin 480 GSM numarasının irade dışında ByLock'a yönlendirildiğini açıklamıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman, "ByLock'a yönlendirildiği tespit edilen ve farklı illerde tutuklu bulunan yaklaşık bin kişinin, haklarında başka hiçbir delil yoksa tahliyesini talep edeceğiz" demişti.

    Savcılığın açıklamasından sonra ilk ByLock tahliyesiSavcılığın açıklamasından sonra ilk ByLock tahliyesi

     

    Etiketler: Kaleci
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