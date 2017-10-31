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    ByLock'lu 12 telefonu böyle savundu

    İHA
    31.10.2017 - 19:42 | Son Güncelleme:

    Denizli’de FETÖ/PDY’nin emniyet yapılanması davasında hakim karşısına çıkan sanıklardan eski polis üzerine kayıtlı Bylock yüklü 12 telefon çıktı. Şahıs savunmasında, son model telefon alma hastalığı olduğunu belirterek, aldığı her telefona da Bylock yüklediğini söyledi.

    Denizli’de FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik, 5. Ağır Ceza Mahkemesinde devam eden 11 tutuklu, 11 tutuksuz ve 3 firarinin olduğu davada sanık M.Ü. savunma yaptı. İfadesinde öğrenci yıllarında, sohbet evlerinde yemeklerin hazır olduğunu belirten M.Ü. "Evin anahtarı pas pas altında olurdu biz kendimiz eve girerdik. İçeride yemekler hazır olurdu. Ev sahibi evde olmazdı. Biz sohbet ederdik, öğretmen abi diye tabir edilen birisi gelirdi" dedi.

    "HASTALIKTI"

    M.Ü., üzerine kayıtlı bulunan 12 telefon hakkında mahkeme başkanının "neden bu kadar telefon kullanıyorsun" sorusuna ise "Son model telefon çıktımı almam gerekir diye hissederdim. Bu bir hastalıktı" cevabını vererek her telefon aldığında da Bylock programını yüklediğini söyledi.

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