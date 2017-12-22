ByLock'çulara tahliye kararı!

MÜZİK VE KIBLE BULMA PROGRAMI

Antalya 1’inci Sulh Ceza Hâkimliği, ‘FETÖ/PDY’ye üye olmak’ suçundan 23 Kasım’da tutuklanan H.D.’nin, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü’nden gelen bildirime göre ‘IP numarası 137’yle biten, 6 Eylül 2014 ile 6 Ekim 2014 tarihleri arasındaki ‘ByLock´ kayıtlarının müzik ve kıble bulma programı olduğu, araştırmak için bağlantı kurulduğu, başka yan delil yok ise tek başına FETÖ/PDY üyeliği suçunun ispatı olmadığı’ gerekçesiyle adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.



REKLAMLARLA YÖNLENDİRİLİYOR

Avukat Ali Aktaş, ‘Freezy, kıble pusulası ve namaz vakitleri TR’ gibi FETÖ üyelerince hazırlanan uygulamaları 2014’ün Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında kullanan kişilerin IP’lerinin gömülü reklamlarla ‘ByLock’ programına yönlendirildiği ve söz konusu uygulamaları her açtıklarında ‘ByLock’ kullanıyormuş gibi BTK verilerine düştüğünü anlattı. 10 - 11 bin civarında mağdur olduğunu tahmin ettiklerini belirten Aktaş, bunun bir kumpas olduğunu, böyle kullanımlar nedeniyle tutuklu kişilerle ilgili tahliye kararları çıkmaya başladığını söyledi.