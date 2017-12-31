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    ByLock tuzağı: Eğitim- Sen’li öğretmene de ‘pardon’

    İSMAİL SAYMAZ
    31.12.2017 - 19:07 | Son Güncelleme:

    Eğitim-Sen üyesi müzik öğretmeni Emre Öztürk, geçen yıl ByLock kullandığı iddiasıyla açığa alındı, bu yıl da FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklandı.

    24 Aralık’taki KHK ile mesleğinden de ihraç edilen Öztürk, ByLock’a yönlendirilenler arasında olduğu anlaşılınca “Pardon” denilerek tahliye edildi. İstanbul Avcılar’da Güngör Tekiner Ortaokulu’nda müzik öğretmeni olarak görev yapan Emre Öztürk, 12 Ekim 2016’da ByLock kullandığı iddiasıyla açığa alındı. 13 Haziran 2017’de FETÖ üyeliği iddiasıyla tutuklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede ByLock’a 23 Ağustos 2014 ve 16 Eylül 2014 arasında girdiği ve 49 kez bağlandığı ileri sürüldü. Öztürk, programı kullanmadığını, örgütle bağlantısının olmadığını ifade etti. İstanbul 36. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek dava için 9 Ocak 2018’e duruşma günü verildi.

    İTİBARIM İADE EDİLSİN

    Öztürk duruşmayı beklerken, 24 Aralık’ta yayınlanan son KHK ile ihraç edildi. Ancak bu KHK’dan dört gün sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 11 bin 480 kişinin ByLock listesinden çıkarıldığını açıkladı. Öztürk’ün de kullanıcı olmadığı halde ByLock’a yönlendirildiği tespit edildi. Tahliye edilen Öztürk, “34 kişilik koğuşta tek solcuydum. ‘Tuzakmış’ denilerek serbest bırakılmam, trajikomik bir durum. En kısa zamanda mesleğime dönmeyi ve itibarımın iade edilmesini istiyorum” dedi. Avukatı Efkan Bolaç ise “Bu çocuk ihraç edildi. Özlük hakları gitti. Altı ay tutuklu kaldı. Bunların hesabını kim verecek?” diye konuştu.

    Etiketler: Eğitim- Sen , eğitim
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