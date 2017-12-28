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    ByLock listesinden adını sildi 10 yıl yedi

    Mesut Hasan BENLİ / ANKARA
    28.12.2017 - 21:20 | Son Güncelleme:

    MİT, 2016’da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na FETÖ’nün kripto haberleşme ağı ByLock kullanıcılarının isim listesini dijital olarak gönderdi.

    ByLock listesi, görevi gereği Ankara Adliyesi’nde zabit katibi Emre Şanlıtürk’e teslim edildi. Kendisinin ve ağabeyinin telefon numaralarının da ByLock listesinde bulunduğunu fark eden Şanlıtürk, kullandığı telefonun numarası ve IMEI numarasını sildi, ağabeyinin de adını değiştirdi.
    Başlatılan soruşturmada ifadesi alınan Emre Şanlıtürk şunları söyledi: “2016 yılında görevim gereği Milli İstihbarat Teşkilatı’ndan gelen FETÖ üyesi olup ByLock kullanan kişilerle ilgili ilk liste bize teslim edildi. İkinci liste kasım veya aralık ayında teslim edildi. Bu kapsamda adliyede ByLock odası kuruldu. Sorgulamalar bu odada bizim tarafımızdan yapılıyordu. İkinci liste hatırladığım kadarıyla 123 bin kişiden oluşuyordu. Bu listeye kullanımımda olan 507 021 .. .. numaralı telefon hattını kontrol için yazdığımda listede olduğunu gördüm. FETÖ örgütü ile hiçbir bağlantım olmadığı için bu durumu görünce haksız yere soruşturma geçireceğimi düşünerek telefon numarası kısmını listeden sildim. Ayrıca ağabeyim Emrah Şanlıtürk’ü de listede sorguladım. Onun da ismi ve telefonu vardı. Ben, Emrah Şanlıtürk olarak listede yer alan ismi Emrah Sanlı olarak değiştirdim.”

    Zabit Katip Emre Şanlıtürk hakkında ‘Silahlı terör örgütüne üye olma’, ‘Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Yapılan yargılamada mahkeme her iki suçtan sanık Şanlıtürk’e 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

    Etiketler: gazetehaberleri , mit
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