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    ’ByLock’ kullandığı iddia edilen doktora gözaltı

    DHA
    27.09.2017 - 18:17 | Son Güncelleme: 27.09.2017 - 18:17

    Bolu'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında doktorluk görevinden ihraç edilen S.Ç., örgütün gizli haberleşme programı ’ByLock’u kullandığı iddiasıyla gözaltına alındı.

    Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında doktorluk görevinden ihraç edilen S.Ç.’nin örgütün gizli haberleşme programı ’Bylock’ kullandığı iddiasıyla hakkında gözaltı kararı alındı.

    İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan S.Ç.’nin evinde arama yapılırken cep telefonu ile dijital cihazlarına el konuldu. S.Ç.’nin kendisi gibi doktor olan eşi E.Ç.’nin de aynı soruşturma kapsamında tutuklu olduğu öğrenildi.

    Emniyette işlemleri tamamlanan S.Ç., sağlık kontrolleri sonrası ’FETÖ/PDY üyesi olmak’ iddiasıyla adliyeye sevk edildi.

    Etiketler: Bylock , fetö , doktor
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