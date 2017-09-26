ByLock güçlü delil

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, eski hâkimler Özçelik ve Başer’e ayrı ayrı 10’ar yıl hapis cezası vermişti. Özçelik ve Başer, bu karara YCGK’da itiraz etmişti. YCGK dün itirazı reddederken, Yargıtay 16. Ceza’nın kararını onadı. YGCK’nın ayrıca iki sanığa verilen cezaları az bulduğu ancak aleyhe temyiz olmadığından kararı tenkitle onadığı bildirildi. Kurul’un ayrıca sanıkların FETÖ’nün iletişim sistemi ‘ByLock’ uygulamasını kullanmalarının FETÖ üyeliği için ‘güçlü ve gerçek bir delil’ olduğuna işaret ettiği de öğrenildi.

AYM DE YETERLİ SAYMIŞTI

Yargıtay gibi Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu’nun FETÖ darbe girişimine ilişkin TÜRKSAT davası sanığının yaptığı bireysel başvurunun reddi kararının gerekçesinde de, örgütün gizli haberleşme yöntemi ByLock kullanımı, FETÖ üyeliğinden tutuklanma için kuvvetli şüphe ve delil sayılmıştı.



