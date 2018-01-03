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    Buzul çağı nedir? Mini buzul çağı ne demek?

    Hürriyet Haber
    03.01.2018 - 09:10 | Son Güncelleme:

    Bilim insanları, önümüzdeki 30 yıl içinde gezegenimizin 'mini buzul çağına' girebileceğine yönelik açıklamalarda bulundu. Mini buzul çağının tanımı ve örnekleri merak konusu oldu. Peki yörüngesel, volkanik faaliyet, okyanus akıntısı gibi nedenlerle meydana gelen Mini buzul çağı ne demek?

    Mini buzul çağı, 15. yüzyıldan 19. yüzyılın ortalarına kadar süren görece serin iklim periyodudur. Bugünkü iklim tartışmalarında, kısa süreli iklimsel değişmelerin, doğal iklim farklılıklarına verdiği şekil konusunda klasik bir örnektir.

    BUZUL ÇAĞI NEDİR?

    Buz çağı ya da daha net tanımıyla buzul çağı, buzul çağları veya pleistosen Yeryüzü ve atmosfer sıcaklığının uzun süren bir dönem boyunca azalarak kıtasal, kutup ve alp buzullarının genişlemesi ve varlığını sürdürmesidir.

    Günümüzden yaklaşık olarak 18 bin yıl önce en üst noktasına erişen "son buzul çağı" olan vürm bundan yaklaşık olarak 10.000 yıl önce sona erdi ve yerküre ısınmaya başladı. Bu ısınma süreci halen devam etmektedir. Doğal döngünün devam etmesi halinde Yeryüzünün yeniden soğumaya başlamış olması gerekirken insanın kullandığı fosil yakıtlar, karbondioksit, metan vb. sera gazlarının salınımı nedeniyle atmosfer ısısının artışına bağlı küresel ısınma devam ettiğinden en azından yakın bir gelecekte bir buzul devri öngörülmemektedir.

    Pleistosen olarak da adlandırılan buzul çağları dördüncü zaman olan kuaternerin ilk ve en uzun evresidir. Buzul çağında kuzey yarıkürenin büyük bir kısmının buzullarla kaplı olduğu, dünyanın diğer kısımlarındaysa soğuk (buzullaşma/glacial) ve ılıman (buzullaşmalararası/interglacials) iklimlerin birbirini izlemekte olduğu düşünülmektedir. Buzul çağlarında buzullar kuzeyden güneye doğru yayıldıkça memeliler de güneye (veya daha düşük enlemlere) doğru ilerlemiştir.

     

    Etiketler: mini buzul çağı , mini buzul çağı ne demek
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