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    Buzul çağı geliyor

    Hürriyet Haber
    02.01.2018 - 23:06 | Son Güncelleme:

    İngiliz bilim insanlarına göre Güneş’teki enerji dalgalarının azalması sonucu, Dünya 2021 yılından başlayarak 2050’ye kadar mini bir buzul çağına girebilir.

    İNGİLTERE’nin Northumbria Üniversitesi’nde görev yapan matematik profesörü Valentina Zharkova, Dünya’nın mini bir buzul çağının eşiğinde olduğunu açıkladı.

    Zharkova ve ekibi, gelecekte küresel iklim değişikliklerinin matematiksel olarak tahmin edilmesine olanak tanıyan bir model geliştirmiş, bu da geçtiğimiz günlerde oldukça tartışılmıştı. Yeni hesaplamalara göre, güneşin manyetik dalgalarının azalması ve bunun da özellikle 2021-50 yılları arasında hava sıcaklıklarında ciddi bir düşüşe neden olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarında özellikle 2030’dan başlayarak belirgin bir düşüş yaşanacağını belirten araştırma ekibi, daha önce 15. ve 19. yüzyıllar arasında aralıklarla görülen ve  ‘Küçük Buz Çağı’ olarak adlandırılan dönemin bir benzerinin yaşanacağını tahmin ediyor.

    Elektromanyetik radyasyon formundaki güneş enerjisi miktarını önceden tahmin edebilen bir matematik modeli geliştiren ekip, bu miktarın önemli bir şekilde düşeceğini bildiriyor. Güneş enerjisindeki bu düşüşün, tıpkı bir elektrik dinamosu gibi çalışan ve enerji dalgaları üreten içsel manyetik alanlardan kaynaklandığı belirtiliyor. Profesör Zharkova, ekibin geliştirdiği modelin yüzde 97 oranında doğru tahminler yaptığını bildiriyor ve ekliyor: “Araştırma, insan hayatını etkileyebilecek düzeydeki solar aktivite düşüşünün ilk ciddi tahmini olarak tanımlanabilir.”

    Etiketler: Buzul çağı , gazetehaberleri
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