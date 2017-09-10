TÃ¼rkiye Ä°statistik Kurumu (TÃœÄ°K), nisan-haziran dÃ¶nemine iliÅŸkin Gayri Safi YurtiÃ§i HasÄ±la (GSYH) verilerini yarÄ±n saat 10.00'da internet sitesinden duyuracak.Â

AA Finans'Ä±n "BÃ¼yÃ¼me Beklenti Anketi"ne katÄ±lan 13 ekonomistin bu yÄ±lÄ±n ikinci Ã§eyreÄŸine iliÅŸkin bÃ¼yÃ¼me beklentilerinin ortalamasÄ± yÃ¼zde 5,4 olarak belirlendi.Â

Ankete katÄ±lan ekonomistlerin 2. Ã§eyrek bÃ¼yÃ¼me beklentileri en yÃ¼ksek yÃ¼zde 6,3, en dÃ¼ÅŸÃ¼k ise yÃ¼zde 4,2 oldu.Â

Ekonomistlerin 2017 yÄ±lÄ± bÃ¼yÃ¼me beklentilerinin ortalamasÄ± ise yÃ¼zde 4,6 olarak gerÃ§ekleÅŸti. Ekonomistlerin 2017 bÃ¼yÃ¼me beklentisi en yÃ¼ksek yÃ¼zde 5,7, en dÃ¼ÅŸÃ¼k yÃ¼zde 4 oldu.Â

TÃ¼rkiye ekonomisi bu yÄ±lÄ±n ilk Ã§eyreÄŸinde yÃ¼zde 5 bÃ¼yÃ¼mÃ¼ÅŸtÃ¼.Â



