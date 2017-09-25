Büyüme de güçlü işsizlik de

2018-2020 döneminde de yüzde 5.5’luk büyüme hedeflendi. Türkiye gelecek üç yılda iddialı büyüme hedefi koyarken, işsizlik ise tek haneyi 2019’da görecek. İşsizlik oranı bu yıl yüzde 10.8 olacak. Tek hanede kalıp kalmayacağı merakla beklenen enflasyonun ise yıl sonunda yüzde 9.5’ta kalacağı tahmin ediliyor. Piyasaların merakla beklediği 3 yıllık Orta Vadeli Program (OVP) yarın açıklanacak. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in düzenleyeceği basın toplantısı öncesinde Başbakan Binali Yıldırım, büyüme, enflasyon ve işsizlik oranlarında yıl sonu revize rakamlar ile gelecek 3 yıllık hedefleri açıkladı. Yıldırım, dün 4 televizyonun ortak canlı yayınında, 2017 yılında büyüme hedefinin yüzde 5.5 olacağını söyledi. Büyüme hedefi bu yıl için 2017-2019 yılı OVP’sinde yüzde 4.4 olarak hedeflenmişti. 11 Eylül’de yılın ikinci çeyrek büyümesi yüzde 5.1 olarak açıklanmıştı. Büyüme, ekonomistlerin yüzde 5.3 beklentisinin biraz altında kalmıştı. Ancak üçüncü çeyrekte geçen yılın baz etkisi nedeniyle yüzde 7’lerde büyüme bekleniyor. Geçen yıl 15 Temmuz darbe girişiminin etkisiyle üçüncü çeyrekte yüzde 1.8’lik bir daralma söz konusu olmuştu.

İŞSİZLİK 2018’DE DE ÇİFT HANE OLACAK

Hükümet bu gelişmeler çerçevesinde bu yılın büyüme rakamını yüzde 5.5 olarak revize etti. Bu hedefe ulaşmak için son çeyrekte Türkiye’nin yüzde 4.6 büyümesi gerekiyor. Binali Yıldırım’ın yaptığı açıklamaya göre büyüme 2018’de yüzde 5.5, 2019 yılında yüzde 5.5 ve 2020 yılında da yüzde 5.5 olarak öngörüldü.

Hükümetin yaptığı tahmine göre işsizlik bu yıl yüzde 10.8 olacak. Başbakan Yıldırım, işsizlik oranın bu yıl yüzde 10.8 gibi gördüklerini belirterek, 2018’de yüzde 10.5, 2019’da yüzde 9.9 ve 2020’de de yüzde 9.6 oranında işsizlik tahmin edildiğini açıkladı. Geçen yılın OVP’sinde 2017 yılı işsizlik hedefi yüzde 10.2’ydi. Böylece 2018 yılı için yapılan tahmin de yüzde 10.1’di.

ENFLASYON BU YIL TEK HANEDE KALACAK

Yıldırım, enflasyonun bu yıl sonu hedefini yüzde 9.5 olarak açıkladı. 2017-2019 yılı OVP’sinde 2017 yılına ilişkin enflasyon tahmini yüzde 6.5 olarak belirlenmişti. Yıldırım, 2018 yılı enflasyon hedefini yüzde 7 olarak ifade ederken, 2019’da yüzde 6 ve 2020 yılında da yüzde 5’lik enflasyon hedeflendiğini bildirdi. Canlı yayında “Tasarruf ağırlıklı bir bütçe mi öngörülüyor?” sorusu üzerine Başbakan Yıldırım, tasarrufun birinci sırada bulunduğunu, buna önce kendilerinden başlayacaklarını ifade etti. Lüzumsuz harcamalarda tasarrufa gidileceğini, yatırımlarda ise tasarruf olmadığını belirten Yıldırım, “Üretime katkı sağlayan, istihdam oluşturan, büyümeye katkı sağlayan konularda tasarruf yok. Yatırıma destek verilecek, teşvikler devam edecek. Burada öncelik gözetilecek. Kamu yatırımlarında da maliyet-fayda dengesine bakacağız. Öncelikleri esas alacağız. İhtiyaçları, önceliklere göre sıralayıp ona göre yapacağız” dedi.