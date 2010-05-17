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BÃ¼yÃ¼ksÃ¼n sen Bursaspor

OnlarÄ±n dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ antrenÃ¶rleri yoktu.

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OnlarÄ±n dÃ¼nyada marka olmuÅŸ futbolcularÄ± yoktu.

OnlarÄ±n milyonluk futbolcularÄ± yoktu.

OnlarÄ±n paralarÄ± yoktu, maaÅŸlarÄ±nÄ± bile alamÄ±yorlardÄ±.

Onlar, Avrupa standartlarÄ±nda sahalarÄ± yoktu.

OnlarÄ±n ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±nda bile taraftarlarÄ± yoktu.

Onlar, bÃ¼yÃ¼k takÄ±mlarda kendilerine yer bulamayÄ±p dÄ±ÅŸlanan futbolculardÄ±.

OnlarÄ±n antrenÃ¶rleri bile baÅŸarÄ±sÄ±z diye BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼nden ayrÄ±lmak zorunda kaldÄ±.

Ama onlarÄ±n yÃ¼rekleri vardÄ±.

Onlar, Mustafa Kemalâ€™in askerleri gibi savaÅŸtÄ±lar.

Onlar; Åžampiyonluk parayla deÄŸil YÃ¼rekle olur dediler

Onlar TÃ¼rkiyeâ€™nin en iyi futbol oynayan takÄ±mÄ± oldular ve ÅŸampiyon oldular.

Helal olsun sizlere, Helal olsun.

Hepinizi canÄ± gÃ¶nÃ¼lden kutluyorum. DÃ¶ktÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z alÄ±n teri iÃ§in.

Anadoluâ€™dan bir ÅŸampiyon takÄ±m daha Ã§Ä±karttÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÃ§in.

Ve Ä°stanbul zincirini kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÃ§in.

Tebrikler ErtuÄŸrul SaÄŸlam. Ã‡alÄ±ÅŸmanÄ±n azmini ve gururunu yaÅŸattÄ±n bizlere.

AyrÄ±ca Trabzonsporâ€™a da tebrikler. TÃ¼m dedikodulara raÄŸmen verdiÄŸin mÃ¼cadele iÃ§in.

Ä°ÅŸte futbol bu. Hak eden ve iyi oynayan kazandÄ±. Bursa spor en iyi futbolu oynadÄ± ve kazandÄ±.

Sezon baÅŸÄ±nda bu Bursaspor Ã§ok canlar yakacak diye yazmÄ±ÅŸtÄ±m. Ve Ã¶yle oldu

Bursa spor artÄ±k TÃ¼rkiyeâ€™nin ÅŸampiyonu. Anadoluâ€™nun gururu. Bu ÅŸampiyonluk sizlere ana sÃ¼tÃ¼ kadar helaldir. Helal olsun.

ErtuÄŸrul SaÄŸlam bÃ¶yle bir takÄ±ma iyi futbol oynattÄ±ÄŸÄ± iÃ§in veÂÅŸampiyon yaptÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ÅŸu anda TÃ¼rkiyeâ€™nin en bÃ¼yÃ¼k antrenÃ¶rÃ¼ oldu.

Tebrikler ErtuÄŸrul SaÄŸlam. Tebrikler Bursaspor.

Nice ÅŸampiyonluklara, nice kupalara.

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