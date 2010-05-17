OnlarÄ±n dÃ¼nyada marka olmuÅŸ futbolcularÄ± yoktu.
OnlarÄ±n milyonluk futbolcularÄ± yoktu.
OnlarÄ±n paralarÄ± yoktu, maaÅŸlarÄ±nÄ± bile alamÄ±yorlardÄ±.
Onlar, Avrupa standartlarÄ±nda sahalarÄ± yoktu.
OnlarÄ±n ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±nda bile taraftarlarÄ± yoktu.
Onlar, bÃ¼yÃ¼k takÄ±mlarda kendilerine yer bulamayÄ±p dÄ±ÅŸlanan futbolculardÄ±.
OnlarÄ±n antrenÃ¶rleri bile baÅŸarÄ±sÄ±z diye BeÅŸiktaÅŸ KulÃ¼bÃ¼nden ayrÄ±lmak zorunda kaldÄ±.
Ama onlarÄ±n yÃ¼rekleri vardÄ±.
Onlar, Mustafa Kemalâ€™in askerleri gibi savaÅŸtÄ±lar.
Onlar; Åžampiyonluk parayla deÄŸil YÃ¼rekle olur dediler
Onlar TÃ¼rkiyeâ€™nin en iyi futbol oynayan takÄ±mÄ± oldular ve ÅŸampiyon oldular.
Helal olsun sizlere, Helal olsun.
Hepinizi canÄ± gÃ¶nÃ¼lden kutluyorum. DÃ¶ktÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z alÄ±n teri iÃ§in.
Anadoluâ€™dan bir ÅŸampiyon takÄ±m daha Ã§Ä±karttÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÃ§in.
Ve Ä°stanbul zincirini kÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ±z iÃ§in.
Tebrikler ErtuÄŸrul SaÄŸlam. Ã‡alÄ±ÅŸmanÄ±n azmini ve gururunu yaÅŸattÄ±n bizlere.
AyrÄ±ca Trabzonsporâ€™a da tebrikler. TÃ¼m dedikodulara raÄŸmen verdiÄŸin mÃ¼cadele iÃ§in.
Ä°ÅŸte futbol bu. Hak eden ve iyi oynayan kazandÄ±. Bursa spor en iyi futbolu oynadÄ± ve kazandÄ±.
Sezon baÅŸÄ±nda bu Bursaspor Ã§ok canlar yakacak diye yazmÄ±ÅŸtÄ±m. Ve Ã¶yle oldu
Bursa spor artÄ±k TÃ¼rkiyeâ€™nin ÅŸampiyonu. Anadoluâ€™nun gururu. Bu ÅŸampiyonluk sizlere ana sÃ¼tÃ¼ kadar helaldir. Helal olsun.
ErtuÄŸrul SaÄŸlam bÃ¶yle bir takÄ±ma iyi futbol oynattÄ±ÄŸÄ± iÃ§in veÂÅŸampiyon yaptÄ±ÄŸÄ± iÃ§in ÅŸu anda TÃ¼rkiyeâ€™nin en bÃ¼yÃ¼k antrenÃ¶rÃ¼ oldu.
Tebrikler ErtuÄŸrul SaÄŸlam. Tebrikler Bursaspor.
Nice ÅŸampiyonluklara, nice kupalara.