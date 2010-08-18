UEFA Avrupa Ligi play-off ilk maçında Beşiktaş, Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki' yi kendi sahasında ve güzel futboluyla 2-0 mağlup etti.



HJK Helsinki Finlandiya' nın en iyi ve en zengin takımı konumunda. HJK Helsinki bu futboluyla sadece Beşiktaş' ın antreman maçlarında saha dışına kaçan toplarını toplar. Gerçekten ne ofansda, ne defansda ne yaptılar ben anlamış değilim. Bundan dolayıdır ki bu oynanan futbol bizler için bir ölçü olamaz.



6. dakikada Bobo' nun direkten dönen topu, Quaresma' nın az farkla dışarı çıkan şutları sonucu değiştirmeye yetmedi. 35. dakikada gol Hilbert ile geldi. Golde Tabata' nın ve özellikle Quaresma' nın katkısı tartışılmaz.



66. dakikada Quaresma tekrar sahneye çıktı. Q7 muhteşem bir gole daha imza attı. Bu gol bilgisayar oyunlarında bile zor atılır.Gerçekten büyüksün abi. İnanın o vuruşu yapacağını ben değil, izleyen milyonlarca kişi ve hatta rakip kaleci bile tahmin etmemiştir. Bu adamı izlemek gerçekten çok keyifli. Futbolun tüm güzelliklerini sahaya yansıtıyor. Tekrar tekrar yönetime bu oyuncunun transferinden dolayı teşekkür ediyorum.



Maçın en iyisi veya en iyileri demek bu maç için yanlış olur. Tüm takım olarak Kara Kartal dün akşam çok üstün bir futbol sergiledi. Belki daha farklı bir skor çıkabilirdi. Eminim ki, deplasmanda oynanacak maçta Beşiktaş daha farklı bir skor elde edecektir.



Guti bana göre halen takıma adapte olamamış. Biraz zamana ihtiyacı var. Ne yalan söyleyim, keşke Necip' le başlasaydı diye düşünmeden edemedim. Q7 gibi Necip' i de izlemek bana büyük keyf veriyor.



Tek bir pozisyonları vardı rakibin, onda da Rüştü' nün velihattı genç Cenk gole izin vermedi. Rüştü iyileştiğinde acaba 18 kişilik maç kadrosuna girebilirmi ?



Güzelliklerden biriside Beşiktaş taraftarıydı. Maçın başlama düdüğü ile 90 dakika boyunca takımlarına destek verdiler. Helal olsun onlara. Sıcak demezler, soğuk demezler, ramazan demezler hep destek tam destek.



Sayın yönetim. Saha zemini oldukça bozulmuş. Bu sene transferlerden dolayı yoğunluğunuz olduğu doğrudur .Böyle büyük bir camiada görev alıyorsanız herşeyi layıki ile yapmalısınız. Sorumluların hemen harekete geçmesi ve biran önce saha zeminin iyileştirilmesi gerekir. Mazallah ileride kötü işler açabilir başımıza. Son olarak yönetime soruyorum. Tüm milli bayramlar, abuk sabuk binlerce konserler neden hep İnönü' de yapılıyor anlamış değilim. Neredeyse, Veliefendi Hipodromunda çalışma olsa at yarışlarını bile İnönü' ye alacaklar. Biraz dikkat lütfen.



