Büyükşehir Belediye fobisi

İkisinin de Fenerbahçe maçı olmasının ve deplasmanda oynanmasının dışında bir benzerlik daha vardı.

İki maçta da Fenerbahçe kaybetti.

Hem de ezile büzüle..

Biri Mersin B.B ile Fenerbahçe Ülker arasındaki basketbol maçı ve diğeri de tabi ki Süper Lig'de oynanan İstanbul B.B ile Fenerbahçe maçı.

Mersin'de oynanan maçı başından itibaren ezici bir farkla önde götüren Büyükşehir Belediye'li futbolcular sanki ligin son maçı ve bu maç da kader maçlarıymış gibi oynadılar.

Evet bu görüntü gerçekten çok güzeldi, maç zevkliydi ama bana şunu da düşündürmedi değil.

Madem siz bu kadar iyisiniz neden ligin en üst sıralarında değil de 8. sıradasınız.

Maçta özellikle göze batan ise sayılarının önemli bir kısmını üçlükleriyle bulan Chris Lofton'dı. Maçta 47 sayı attı, zaten Mersin B.B. toplamda 96 sayı atmıştı.

Fenerbahçe de Lofton'ı tutamadığı için her ne kadar sayısını 86 yaptıysa da olmadı ve maçtan yenik ayrıldılar.

Maçın geneline bakıldığında her iki taraf da elinden geleni yaptı fakat hem Euro Lig'de hem de Türkiye Liginde yoluna devam etmeye çalışan ve Avrupa'da da önemli yenilgiler alan Fenerbahçe yorgun düştü ve maçın ilk dakikalarından itibaren açılan arayı kapatmayı başaramadı.



Gelelim Süper Lig'de oynanan İstanbul B.B. maçına; hafta arası Bursaspor karşısında göz dolduran Fenerbahçe gitmiş yerine yine üzeri ölü toprağı kaplı bir Fenerbahçe gelmişti.

Bu maçta da son 6 maçında sadece bir galibiyeti bulunan Büyükşehir Belediye'li futbolculara bir kuvvet gelmişti ki sormayın.

Biraz önce sorduğum soruyu tekrarlamak isterim.

Madem siz bu kadar iyisiniz neden ligin en üst sıralarında değil de 11. sıradasınız.

Son altı maçta neden sadece tek galibiyetiniz var?

Ligin ilk yarısında da Fenerbahçe'yi yenen Büyükşehir Belediyesi bu yarıda da aynı şeyi tekrar etti ve 2-o ile geçti rakibini.

Biraz önceki soru kafamı gerçekten kurcalar zaman zaman.

Çünkü önemli olan sadece Fenerbahçe'yi ya da onun gibi başka büyük takımı yenmek olmamalı, önemli olan önünüze çıkan her takımla aynı güç ve azimle mücadele etmek olmalı.

Ancak bazı takımlarda tek amaç; büyük takımları yenmek ve o şekilde isim yapmak oluyor.

Teknik Direktör Fenerbahçe'yi yendiği için iyi teknik direktör olduğunu düşünüyor. ( Bkz: Yılmaz Vural)

Aslında takımına en çok maçı kazandıran, takımını takım yapan iyi teknik direktör oluyor.

Gel gelelim bu hafta Fenerbahçe'yi iki golle geçen Büyükşehir Belediye'li futbolcular ve teknik heyet bunun sarhoşluğunu yaşayacaklar ve önlerindeki maçları değil yendikleri Fenerbahçe'yi düşünecekler hep.



Bunun yanında bu akşamki Fenerbahçe de zaten yine iyi gününde değildi ki.

Şerife Çaldenk yazıyor

Erken bir gol yediler.Buna rağmen çok fazla da gol pozisyonu bulamadılar.44. dakikada on kişi kalan rakiplerine karşı ikinci yarıda daha baskılı oynayacakları düşünüldü ama olmadı ve on kişi kalan takım sanki on iki kişi oynuyormuş gibi bastırınca ofsayt nidaları atan ve kale direğinin de asisti ile ikinci gol geldi.İkinci golden sonra da maçtan alınan ve yerine girenlerin de pek bir şey beceremediği Alex soyunma odasının yolunu tuttu, arkasından da Güiza..Aslına bakılırsa ben de anlam veremedim Alex'in çıkmasına, onun yerine Emre'nin çıkması gerekliydi bence.Çünkü Alex çıktığı zaman zaten pas yüzdesi çok düşük olan Fenerbahçeli futbolcular iyice şaşırdılar.Pas yüzdesi demişken mücadelesini ve karakterini çok beğendiğim Gökhan Gönül için ufak bir eleştirim var.Gökhan hem iyi bir savunmacı aynı zamanda ileriye hızlı çıkabilen bir futbolcu. Bu hızlı çıkışlarda verdiği paslar isabetli olmadığından çok fazla pozisyon kaybı yaşanıyor.Onun için bu en büyük eksiğini görerek onu geliştirmek için uğraşsa iyi olur.Ligin ikinci yarısı başladığından beri galibiyet yüzü göremeyen Fenerbahçe'de sıkıntılar büyük.Her oyuncudan ayrı bir çatlak ses geliyor, futbolcularda istikrar namına bir şey kalmamış.Bir maçta iyi olan öbür maçta ortalarda görünmüyor.Aslında rakiplerinin birer birer puan kaybettiği bu hafta da avantajlı gibi görünen Fenerbahçe maalesef bu hafta da değerlendiremedi.O zaman futbolcuların deyimiyle '' Önümüzdeki Maçlara Bakacağız''Maçın hakem üçlüsü ile ilgili de söylenecek çok şey var.Atılan her iki golün de aslında ofsayt kokması hatta ben ofsaytım diye bağırması.Elle kolla oynanan pozisyonların görülmemesi.Bir de Gökhan Gönül'ün haksız yere kırmızı kartla oyun dışı bırakılması.Bunlar defalarca ve defalarca tartışılacağı için ayrıntıya girmeye gerek yok.İyi haftalar...