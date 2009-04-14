Büyükleri küçültenler!

Galatasaray Başkanı bu rezilliğin ardından çıkıp kulübü ve oyuncuları adına özür üstüne özür dileyeceğine, Galatasaray ve Fenerbahçe’nin birileri tarafından şampiyonluk yarışından koparılmak istendiğini, bu durumda Fener ve Cimbom’un birlikte hareket etmesi gerektiğini ima eder konuşmalar yaptı.

Hayretle izledik bu akla zarar ‘Komplo Teorisi’ni.

Gülşah Erkaya yazıyor

Bir Başkan bu hakkı kendisinde görüyorsa, ben de bir futbolsever olarak kendi komplo teorimi yaratmakta ve yazmakta sakınca görmem o zaman.

NEDİR BENİM TEORİM?

Galatasaray ve Fenerbahçe bu sezon öyle büyük yönetsel yanlışlar yaptılar ki her iki takımın yönetimi de topun ağzındaydı. Bu derbiden herhangi bir tarafın galip çıkması galip gelen adına belki bir-iki haftayı kurtaracaktı. Ancak mevcut yönetim, form, kadro ve teknik kadro ile iki takımın da derbiden galip çıksalar bile şampiyonluk şansları yoktu. Kelleyi kurtarma şansları yoktu.

Bu nedenle iki takım yöneticileri gizli bir yerde buluştular. Maçı beraberliğe bağlayıp, maç sonunda da olay çıkararak gündem yaratmanın, dikkatleri her iki takımın da rezil futbolundan uzaklaştırmanın doğru olacağına karar verdiler.

Bu yüzden de, bu kadar stresli bir maçın ağırlığını kaldıramayacağını bildikleri halde Fırat Aydınus ismine hiç itiraz etmediler.

Maç Galatasaray taraftarı önünde oynandığı için Fener yöneticileri tetikçilerine maçtan önce “Gerekirse tahrik edin” talimatı verdi.

Bu talimatla sahaya çıkan bazı oyuncular ilk düdükle birlikte seri halde küfür etmeye ve maçı germeye başladılar. Emre Belöz ve Sabri Sarı Oğulları küfür etmeye harcadıkları nefesi oyuna harcasalar yıldız olurlardı.

Emre ve Sabri’nin tüm tahriklerine rağmen hır çıkmayınca devreye erketede bekleyen Lugano girdi. En cilveli hali ile göz süzüp gerdan kırarak, TAHRİK öyle olmaz böyle olur dedi. Bunu yeterli görmeyen Volkan, kırmızı noktalı kanallarda gördüğü bazı figürlerini taraftara karşı sergiledi. Burada amaç aslında taraftarı sahaya indirerek Ali Sami Yen’de müthiş bir son derbi gösterisi sunmaktı.

Ancak taraftar tüm bu işve ve cilvelerden tahrik olmayacak kadar olgun çıkınca iş yine futbolculara kaldı. (Bu arada Volkan o hareketi İNÖNÜ’de yapsaydı, ÇARŞI striptiz figürlerine KARŞI olmadığını gösterirdi sanırım). Sonuçta kurtarılması gereken yönetim, teknik kadrolar ve kendi paçalarıydı. İşte bu yüzden en efendisinden en agresifine kadar herkes bu senaryoda yerini aldı. Amaç, futbolu linç ederken failin meçhul kalmasını sağlamaktı. Zavallı futbola en aklıselim bildiğimiz Arda ve Semih bile taş atmaktan kendilerini alamadılar. Futbol RECMedilirken birer taş da Onlar attılar...

O olaylar olmasaydı biz şimdi Arda, Semih, Sabri, Emre ve diğerlerinin ne kadar rezil bir oyun oynadıklarını, hayatımızda izlediğimiz en kötü derbinin bu olduğunu falan konuşup, Büyük takımlarımızın ve Büyük oyuncularımızın değerlerini düşürüyor olacaktık. Birilerinin kellesi gidecek, koltuğu altından kayacaktı. Ama bakın şimdi ne güzel sıyrıldılar işin içinden...

BEN YAZDIM OLDU...

Sayın Polat desteksiz ve ispatsız “Ben söyledim oldu” diyebiliyorsa, ben de “Ben yazdım oldu” diyebilirim sanırım. Bence olay budur. İnanmayan aksini ispatlasın. İddia edenler ispatlamak zorunda bırakılmıyor nasılsa... Dilin kemiği yoksa kalemin hiç yok... Elin ağzı torba değilse benimki hiç değil...

ADALET İSTERÜK...

‘Adalet mülkün temeli’yse, sporun herşeyidir. Bu olayların ardından alınacak kararlar ve verilecek cezalar kimsenin içinde sıkıntıya yer bırakmayacak kadar adil ve ağır olmalıdır.

(Bknz:Beşiktaşlı taraftarlar geçen sezon Bobo’nun aldığı 4 maçlık cezayı ve derbide çıkan olaylar ve alınan kartlar sonucu çıkacak cezaları karşılaştırmaya başladılar bile haklı olarak).

Var olan kurumların tek başlarına verecekleri kararlar kimseyi tatmin etmeyecek, mutlaka muhalif bulacaktır.

Bu nedenle, bu özel olayda belki de özel bir konsensusa ihtiyaç var. Bu konsensusu da ancak olayların taraflarının da içinde bulunduğu çok genel bir yapı çözebilir. Bence futbolun İstiklal Mahkemesi kurulmalı. Federasyondan kulüp temsilcilerine, hakemlerden spor yazarlarına, taraftarlardan top toplayıcılara kadar her kesimden temsilcinin bulunduğu bir kurul toplanıp, fikirbirliği ile kararlar vermeli. Bu kararlar da herkese ibret olmalı.

Bunun bir fantezi olduğunu biliyorum ama yine de yazdım işte. ‘Kalemin kemiği yok’ hesabı...

