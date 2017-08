Büyüklere ninniler

Haftanın diğer dikkat çeken bir diğer etkinliği ise Dubstep severleri oldukça sevindirecek. Dubstep’in iki İngiliz duayeni Skream ve Benga Cumartesi gecesi Babylon’da sahne alacak.

İşte haftanın en dikkat çeken etkinlikleri ve detayları



Jordi Savall & Hesperion XXI

Geçtiğimiz senelerde İstanbul’da konserler veren ve Türk müzikseverler tarafından ilgi ve beğeniyle takip edilen Jordi Savall ile topluluğu Hesperion XXI, bu kez farklı kültür, coğrafya ve dillere ait ninnilerden derlediği “Ninna Nanna” adlı projesiyle 30 Nisan Cumartesi akşamı tekrar İstanbul’da.



Konserde anonim ninnilerin yanı sıra Byrd, Mussorgsky, Milhaud, Arvo Pärt gibi farklı bestecilere ait ninniler de seslendirecek olan topluluğun repertuarı çok sayıda orta çağ İspanyol parçalarından, Rönesans ve İngiliz barok müziklerine kadar uzanıyor.

Saat 20:00’de başlayacak konserin bilet fiyatları kategorilerine göre 61 TL. ve 29 TL. arasında değişiyor.



Skream & Benga ft. MC Youngman

2000’li yılların bize armağan ettiği en yeni müzik türlerinden biri olan Dubstep’in iki İngiliz duayeni Skream ve Benga 30 Nisan Cumartesi gecesi Babylon’da alternatif elektronik müzik severler için dans ile dolu uzun bir gece vaat ediyor.

Dubstep müzik türünün mucidi olarak tanınan Londralı genç prodüktör Skream ve başka dubstep dehası İngiliz prodüktör DJ Benga’nın, MC Youngman eşliğinde Babylon’da unutulmaz bir canlı performans göstereceği gece saat 23:00’de başlayacak gecenin bilet fiyatı ise 39 TL.



Teoman

Albümlerindeki şarkıların bir çoğunun söz ve müziği kendisine ait olan, Türk rock müziğinin en iyi şarkı yazarlarından ve yorumcularından kabul edilen Teoman, 29 Nisan Cuma akşamı bir kez daha Jolly Joker Balans sahnesinde…

Konserinde 2009 yılında çıkardığı son albümü "İnsanlık Halleri"nin yanı sıra eski albümlerinden sevilen parçalarını da seslendirecek olan Teoman, saat 22:00’de sahne alıyor. Bilet fiyatları ise 45 TL. VIP: 90 TL.



Mor ve Ötesi

Mor ve Ötesi, Ghetto'da klasikleştirdiği akustik konser serisinin 4. perdesinde, daha önce akustik versiyonları hiç çalınmamış, son albümü “Masumiyetin Ziyan Olmaz”dan da şarkılarla 29 Nisan Cuma gecesi izleyicilerinin karşısına çıkıyor.

Saat 22:30’da başlayacak konserin bilet fiyatı ise 45 TL.



Amp Fiddler

Funk, soul ve elektronik müziğin son dönemde gündemde olan isimlerinden Amp Fiddler, 30 Nisan Cumartesi akşamı Salon İKSV’de…

Jamiroquai, Brand New Heavies, Moodymann, Fishbone, George Clinton's Parliament gibi gruplarla birçok kez sahne ve stüdyo ortaklığı gerçekleştiren sanatçı, son dönemde müziğinde yer verdiği Irak Savaşı gibi öğelerle politik duruşundan da ödün vermediğini gösteriyor.

Amp Fiddler konseri saat 22:30’da başlayacak. Bilet fiyatları ise tam: 39,50 TL, öğrenci: 28 TL



Multitap

“Battaniyem”, “Çıbık” ve “Bir Şey Mi Var?” parçaları ve video klipleriyle Türk alternatif müzik sahnesinde kendisine sağlam bir yer edinen, alternatif müzik sahnesinin en renkli ve eğlenceli topluluklarından biri olan Multitap, 30 Nisan Cumartesi gecesi Indigo sahnesinde!



Multitap’in güçlü elektronik altyapılar üzerine sade ama ritm ve melodilerin bütünleşmesiyle oluşan müziği ile gündelik hayata ait samimi ve sıradışı şarkı sözleri, enerjik sahne performansı saat 23:00’de başlıyor. Bilet fiyatı ise 25 TL.



Butch Morris Nublu 'Istanbul' Orchestra

Yirmi yılı aşkın süredir 22 ülkede, 62 şehirde 4000'den fazla müzisyenle çalışan teorisyen, besteci ve şef, Butch Morris, “Nublu Istanbul Orchestra” ile beraber CRR Konser Salonu’nda, 29 Nisan Cuma ve 30 Nisan Cumartesi akşamları 2 gece üst üste izleyicilerine müthiş bir müzik ziyafeti sunacaklar.

Şüphesiz ki gecenin en özel yanı, Lawrence D. "Butch" Morris yönetiminde ilk kez bir araya gelecek olan “Nublu Istanbul Orchestra”'da İlhan Erşahin, İImer Demirer, Sarp Maden Ozan Musluoğlu, Selen Gülün gibi Türk Caz'ının önemli isimlerinin Eddie Henderson, Juini Booth, Nasheet Waits gibi özel konuklarla ve belkide başka sürpriz isimlerle sahne alacak olması ve tekrarı mümkün olmayan bu müzik şölenini sunacak olmaları.

Saat 20:00’de başlayacak konserlerin bilet fiyatları ise kategorilerine göre 67 TL, 56 TL, 45 TL. ve 34 TL. olarak belirlenmiş.



Malene Mortensen Sings George Benson Songs

Danimarkalı müzisyen bir ailenin kızı olan caz sanatçısı Malene Mortensen, 29 Nisan Cuma ve 30 Nisan Cumartesi iki gece üst üste İstanbul Jazz Center’da sahne alıyor.

Danimarkalıların kalbini Şubat 2002’de Danimarka Eurovision şarkı yarışmasında "Tell Me Who You Are" adlı şarkı ile kazanan sanatçının konserleri saat 21:30’da başlıyor. Bilet fiyatları ise tam: 45 TL. öğrenci: 30 TL.



123+sa.ne.na=1sa.n2e.na3

Müzik Evi’nde daha önce ayrı ayrı sahne alan 123 ve Sa.ne.na, 30 Nisan Cumartesi akşamı aynı sahnede buluşuyor.

İki grubu bir araya getiren bu konser Terry Riley’nin ”in C” parçası ve 123 parçalarının yeni renkler katılmış yorumlarından oluşuyor.

İçi içe geçmiş adlarının, programlarının da iç içe geçeceğinin habercisi olduğu konser saat 21:30’da başlıyor. Bilet fiyatı ise 23 TL.



Echo - The Bunnymen

Punk’ın en ateşli yılları sonrası, İngiltere, Liverpool’da 1978 yılında kurulan Echo & the Bunnymen, 30 Nisan Cumartesi gecesi Ghetto sahnesine konuk oluyor.

Post-punk denince, isimleri Joy Division ile birlikte ilk akla gelen gruplardan biri olan Echo & The Bunnymen saat 22:00’de sahne alıyor. Bilet fiyatı ise 75 TL.