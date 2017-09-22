Büyükerşen'in balmumu heykelleri İstanbul'da

Müzenin açılışına Büyükerşen, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek´in yanı sıra birçok sanatçı da katıldı.