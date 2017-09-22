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    Büyükerşen'in balmumu heykelleri İstanbul'da

    Orhan SENCER / DHA
    22.09.2017 - 23:17 | Son Güncelleme: 22.09.2017 - 23:18

    ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen’in yaptığı, 100´ü aşkın balmumu heykelinin yer aldığı “Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi” dün Özdilek Vakfı tarafından Levent´teki ÖzdilekPark İstanbul AVM´de ziyarete açıldı.

    Müzenin açılışına Büyükerşen, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü ve Özdilek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Özdilek´in yanı sıra birçok sanatçı da katıldı. 

    Etiketler: Yılmaz Büyükerşen , Yılmaz Büyükerşen Balmumu Müzesi , gazetehaberleri
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