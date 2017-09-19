Büyükerşen’in balmumu heykelleri İstanbul’da

Özdilek Vakfı tarafından 22 Eylül Cuma günü Levent’deki Özdilek Park AVM’de ziyarete açılacak Müze-Galeri’de sergilenecek heykeller, Türk halkının yakından tanıdığı, hayatta olan veya olmayan ünlü Türk siyasetçileri, devlet adamları, sanat, bilim, medya ve iş dünyamızın mensuplarından oluşuyor.

MARILYN MONROE İSTİSNASI

Eskişehir’deki müzede sergilenen heykeller uluslararası ünlülerden oluşurken, İstanbul’daki yalnızca ulusal nitelikle sınırlı olacak. Bu konseptin tek istisnasını ise özel rüzgâr efekti olan dünya sinemasının idolü Marilyn Monroe oluşturuyor. Müzede zaman içinde, halkın isteğine uygun olarak yaşamımızda yer tutan ünlülerin heykelleri, değişik konseptlerle yer alacak. Müzede Büyükerşen’in İstanbul için son yaptığı Atatürk’ün balmumu heykeli dikkati çekiyor. Müzeyi ziyaret edenler, ünlüler ile fotoğraf çektirebilecek ve selfie yapabilecekler.