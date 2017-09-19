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    Büyükerşen’in balmumu heykelleri İstanbul’da

    Hürriyet Haber
    19.09.2017 - 23:45 | Son Güncelleme: 19.09.2017 - 23:45

    AÇILDIĞI günden bu yana 1 milyon 234 bin 747 kişinin ziyaret ettiği Eskişehir’deki ‘Yılmaz Büyükerşen Balmumu Heykeller Müzesi’ farklı bir konseptle İstanbul’da da açılıyor.

    Özdilek Vakfı tarafından 22 Eylül Cuma günü Levent’deki Özdilek Park AVM’de ziyarete açılacak Müze-Galeri’de sergilenecek heykeller, Türk halkının yakından tanıdığı, hayatta olan veya olmayan ünlü Türk siyasetçileri, devlet adamları, sanat, bilim, medya ve iş dünyamızın mensuplarından oluşuyor.

    Büyükerşen’in balmumu heykelleri İstanbul’da

    MARILYN MONROE İSTİSNASI

    Eskişehir’deki müzede sergilenen heykeller uluslararası ünlülerden oluşurken, İstanbul’daki yalnızca ulusal nitelikle sınırlı olacak. Bu konseptin tek istisnasını ise özel rüzgâr efekti olan dünya sinemasının idolü Marilyn Monroe oluşturuyor. Müzede zaman içinde, halkın isteğine uygun olarak yaşamımızda yer tutan ünlülerin heykelleri, değişik konseptlerle yer alacak. Müzede Büyükerşen’in İstanbul için son yaptığı Atatürk’ün balmumu heykeli dikkati çekiyor. Müzeyi ziyaret edenler, ünlüler ile fotoğraf çektirebilecek ve selfie yapabilecekler.

    Etiketler: gazetehaberleri , Özdilek Vakfı , heykel
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