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    Büyükerşen’e saldıranlar adliyede

    DHA
    01 Ağustos 2017 - 10:26Son Güncelleme : 01 Ağustos 2017 - 11:07

    ESKİŞEHİR Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşene saldırıda bulunan aralarında emekli polis memuru Mahfuz Banlı’nın da bulunduğu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

    Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Yılmaz Büyükerşen, geçen Cumartesi günü Yenibağlar Mahallesi Haller Gençlik Merkezinin karşısındaki Hat Boyunda dolaşırken, kafelerin yola koydukları masa ve sandalyelerin yayaların geçişini engellediği gerekçesiyle kaldırılmasını isteyince tartışma çıktı. Bu sırada eski bir sabıkalı olduğu belirtilen emekli polis ve işletme sahibi Mahfuz Banlı ile adamları, korumasız olan Yılmaz Büyükerşene önce yumrukla saldırdı, ardından silah çekti. Vatandaşlar müdahale edince saldırganlar kaçtı.

    Büyükerşen’e saldıranlar adliyede

    Olaydan sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünden emekli polis memuru sabıkalı Mahfuz Banlı ve 3 adamı bir kurusıkı tabanca ile yakalandı. Firarda olan bir şüpheli de gece saatlerinde polis tarafından gözaltına alındı.

    Başkan Büyükerşen’e saldırdığı iddia edilen 5 şüphelinin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde sorgulamaları tamamlandı. ŞüphelilerMahfuz Banlı, yeğeni Yunus Mehmetoğlu, Mustafa Çetiner, Aydın Tekin veYunus E. Aksoy bugün genişgüvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.

     

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    Etiketler: eskişehir , yılmaz büyükerşen , Mahfuz Banlı
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