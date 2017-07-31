BÃ¼yÃ¼kerÅŸen'e saldÄ±ran kafe sahibinin iÅŸletmeleri kapanÄ±yor

EskiÅŸehir Belediyesi BaÅŸkanÄ± YÄ±lmaz BÃ¼yÃ¼kerÅŸen, geÃ§en Cumartesi gÃ¼nÃ¼ YenibaÄŸlar Mahallesi Haller GenÃ§lik Merkezinin karÅŸÄ±sÄ±ndaki Hat Boyunda dolaÅŸÄ±rken, kafelerin yola koyduklarÄ± masa ve sandalyelerin yayalarÄ±n geÃ§iÅŸini engellediÄŸi gerekÃ§esiyle kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± isteyince tartÄ±ÅŸma Ã§Ä±ktÄ±. Bu sÄ±rada eski bir sabÄ±kalÄ± olduÄŸu belirtilen emekli polis ve iÅŸletme sahibi Mahfuz BanlÄ± ile adamlarÄ±, korumasÄ±z olan YÄ±lmaz BÃ¼yÃ¼kerÅŸen'e Ã¶nce yumrukla saldÄ±rdÄ±, ardÄ±ndan silah Ã§ekti. VatandaÅŸlar mÃ¼dahale edince saldÄ±rganlar kaÃ§tÄ±.



Olaydan sonra TerÃ¶rle MÃ¼cadele Åžube MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼'nden emekli polis memuru sabÄ±kalÄ± Mahfuz BanlÄ± ve 3 adamÄ± bir kurusÄ±kÄ± tabanca ile yakalandÄ±. DÃ¼n BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye binasÄ± Ã¶nÃ¼nde toplanan yaklaÅŸÄ±k bin kiÅŸi saldÄ±rÄ±ya tepki gÃ¶sterdi. VatandaÅŸlara bu tÃ¼r insanlara pabuÃ§ bÄ±rakmayacaÄŸÄ±nÄ± belirten BÃ¼yÃ¼kerÅŸen, kendisine saldÄ±rÄ±da bulunan iÅŸletme sahibinin ruhsatlarÄ±nÄ±n iptal edildiÄŸini ve eÅŸyalarÄ±nÄ± toplamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

BÃœFELERDEN 2â€™SÄ° KAPANDI



YHT (YÃ¼ksek HÄ±zlÄ± Tren) Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nda, ÅŸehir merkezinden geÃ§en ve kenti ikiye bÃ¶len tren yolu yeraltÄ±na alÄ±ndÄ±. Eski tren yolu ise TCDD tarafÄ±ndan restore edilerek park haline getirildi. Yine TCDD tarafÄ±ndan parka 5 bÃ¼fe yapÄ±ldÄ± ve ihale ile bÃ¼felerin iÅŸletmesi 19 yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na Mahfuz BanlÄ±â€™ya verildi. BÃ¼felerin iÅŸletmesini yapan ve BÃ¼yÃ¼kerÅŸenâ€™in park iÃ§erisinde masalarla yaya yolunu Ã§ok kapattÄ±klarÄ± gerekÃ§esiyle tartÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± Mahfuz BanlÄ±â€™ya ait iÅŸletmelerin 2â€™si kapandÄ±. YaklaÅŸÄ±k 700 metre uzunluktaki park iÃ§erisinde yer alan 5 bÃ¼feden 3â€™Ã¼ ise halen hizmet veriyor.







MASA SAYISI 60â€™TAN 10â€™A Ä°NDÄ°



BÃ¼yÃ¼kerÅŸenâ€™e saldÄ±rÄ± olayÄ±ndan Ã¶nce her birinde 50- 60â€™Ä± bulan masa sayÄ±sÄ± da, aÃ§Ä±k olan bÃ¼felerde 8- 10'a indirildi. Masa sayÄ±sÄ± azaltÄ±lan bÃ¼fe gÃ¶rÃ¼nÃ¼mlÃ¼ kafelerdeki masalar da yayalarÄ±n yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yolunu engellemeyecek ÅŸekilde kenara Ã§ekildi. Ã–zellikle bebek arabasÄ± ve engelli vatandaÅŸlarÄ±n yÃ¼rÃ¼mekte zorluk Ã§ektiÄŸi parktaki yolu kapatan fazla masalarÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± vatandaÅŸlar da olumlu karÅŸÄ±ladÄ±. BanlÄ±â€™nÄ±n avukatÄ± aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla ruhsatÄ±nÄ±n iptali ile ilgili EskiÅŸehir 2â€™nci Ä°dare Mahkemesiâ€™ne itiraz ettiÄŸi belirtildi.





SÄ°LAH Ã‡EKEN YEÄžENÄ°YMÄ°Åž



BaÅŸkan BÃ¼yÃ¼kerÅŸenâ€™e saldÄ±rÄ± sonrasÄ±nda polis tarafÄ±ndan gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nan iÅŸletme sahibi Mahfuz BanlÄ± ve 3 adamÄ±nÄ±n sorgulamalarÄ± sÃ¼rÃ¼yor. BÃ¼yÃ¼kerÅŸenâ€™e yumruk atan ve silah Ã§eken kiÅŸinin BanlÄ±â€™nÄ±n yeÄŸeni Yunus M. olduÄŸu belirtildi. GÃ¶zaltÄ±nda olan diÄŸer ÅŸÃ¼phelilerin kimlikleri ise aÃ§Ä±klanmadÄ±. Mahfuz BanlÄ±, yeÄŸeni Yunus M.ve 2 ÅŸÃ¼phelinin yarÄ±n adliyeye sevk edileceÄŸi kaydedildi.







Â

SON 24 SAATTE YAÅžANANLAR



Â