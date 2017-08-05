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    Büyükelçinin sızan mailinde Türkiye'ye çirkin sözler

    Hürriyet Haber
    05 Ağustos 2017 - 09:28Son Güncelleme : 05 Ağustos 2017 - 09:36

    Elektronik posta adresinin hack'lenmesinin ardından yüzlerce gizli maili ortaya çıkan Birleşik Arap Emirlikleri'nin ABD Büyükelçisi Yusul Uteybe'nin Türkiye hakkındaki bir maili de ortaya çıktı. Uteybe'nin The New York Times gazetesinden bir köşe yazarına attığı elektronik postada "Türkiye veya Katar'a yemek bile organize ettirmem" dediği ortaya çıktı.

    Yusuf Uteybe'ye ait elektronik postaların ele geçirilerek basınla paylaşılması, BAE'nin Türkiye'ye karşı bölgesel muhalefetini ortaya koyar nitelikte. Daily Sabah gazetesinin haberinde sözü edilen mailin Nisan ayında yazıldığı ortaya çıktı. 

    Yusuf Uteybe, Katar krizinin başlamasından çok önemli bir rol oynayan bir diplomat olarak biliniyor. Uteybe'nin 'yakın dostluk kurduğu' ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kuschner aracılığıyla, ABD'nin Katar krizine yönelik tutumunda etki sahibi olduğu iddia ediliyor.

    Büyükelçinin sızan mailinde Türkiyeye çirkin sözler

    Büyükelçi Uteybe Nisan ayı içerisinde New York Times köşe yazarına yazdığı mailde haddini aşarak"Türkiye veya Katar'a yemek bile organize ettirmem o karara dahil etmem" dediği ortaya çıktı. 

     

    Etiketler: abd , BAE , TRUMP
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