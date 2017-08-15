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    Büyükelçi Musa Strazburg DİTİB’i ziyaret etti

    AA
    15 Ağustos 2017 - 09:50Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 09:50

    Türkiye’nin Paris Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Strazburg’da DİTİB’i ziyaret etti. DİTİB yerleşkesinde yer alan Yunus Emre Lisesi ve Diyanet Akademi Merkezi’ni gezen Musa, Strazburg Din Hizmetleri Ataşesi Fevzi Hamurcu’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

    BÜYÜKELÇİ Musa, öğrencilerin derslerine de girdi, onlarla görüştü. Bölge için önemli bir dini eğitim merkezi olan Strazburg Diyanet Akademi Merkezi, daha önce üç yıldızlı bir otel iken Diyanet İşleri Başkanlığının katkılarıyla Strazburg DİTİB’e kazandırılan binada hizmet veriyor. 

    Fransa ve Fransa’ya komşu diğer ataşeliklerin bünyesinde faaliyet gösteren dernek yöneticileri, kadın birlikleri ve gençlik birlikleri yöneticileri ile din görevlileri Strazburg Diyanet Akademi Merkezi’nde eğitim ve bilgilendirme seminerlerine katılabiliyor.

    Etiketler: İsmail Hakkı Musa , Ditib , Paris Büyükelçisi
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