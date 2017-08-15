Büyükelçi Musa Strazburg DİTİB’i ziyaret etti

BÜYÜKELÇİ Musa, öğrencilerin derslerine de girdi, onlarla görüştü. Bölge için önemli bir dini eğitim merkezi olan Strazburg Diyanet Akademi Merkezi, daha önce üç yıldızlı bir otel iken Diyanet İşleri Başkanlığının katkılarıyla Strazburg DİTİB’e kazandırılan binada hizmet veriyor.

Fransa ve Fransa’ya komşu diğer ataşeliklerin bünyesinde faaliyet gösteren dernek yöneticileri, kadın birlikleri ve gençlik birlikleri yöneticileri ile din görevlileri Strazburg Diyanet Akademi Merkezi’nde eğitim ve bilgilendirme seminerlerine katılabiliyor.