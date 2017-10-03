Büyükelçi Kaya Türkmen için veda konseri

BİRÇOK ülkenin büyükelçisi ve üst düzey yöneticilerin katıldığı gecede Trio Hermies, klasik müzik konseri verdi. Büyükelçi Türkmen, 2002 -2003 yıllarında Dışişleri Bakanları Şükrü Süna Gürel ve Yaşar Yakış’ın özel müşavirliğini, 2003-2006 yılları arasında İletişim Grubu İcra Sekreteri, 2007-2010 yılları arasında Türkiye’nin Lizbon Büyükelçisi olarak görev yaptı.

2010 yılında KKTC Lefkoşa Büyükelçiliği görevine atanan Türkmen, 2011-2013 tarihleri arasında Dışişleri Bakanlğı Avrupa Genel Müdürlüğü görevinde bulundu. Son olarak 2013 yılında Stockholm Büyükelçiliği’ne atanan Türkmen, emekli Büyükelçi Doğan Türkmen’nın oğlu, eski başkonsoloslardan Galip Evcen’in de torunu.