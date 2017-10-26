Büyükelçi Aydın: İlişkiler rayına oturacaktır

BERLİN Büyükelçisi Ali Kemal Aydın, büyükelçilik binasında Türk basın mensuplarıyla bilgilendirme toplantısı düzenledi. Gündeme ilişkin konuları değerlendiren Aydın, Almanya’da yeni parlamentonun oluşması ve kurulacak hükümetle birlikte yeni bir dönemin başlayacağını söyledi. İki ülke arasındaki ilişkilerin de rayına oturacağına yönelik umutlu olduğunu belirten Büyükelçi Aydın, “Ben inanıyorum. Her iki taraf da olumlu ilişkilerden daha fazla menfaat sağlar. Ben her iki tarafta da bu iradeyi görüyorum” diye konuştu.

TÜRK TOPLUMU ENDİŞE DUYUYOR

Almanya’dan, başta milli birlik ve güvenlik olmak üzere bazı konularda Türkiye’ye karşı hassas olmasını beklediklerini belirten Aydın, son dönemde gerilimin az da olsa düştüğü şeklinde emareler gördüğünü belirtti. Siyasi gerilimden Almanya’da yaşayan Türk toplumun da olumsuz etkilendiğini ifade eden Aydın, şunları söyledi:

“Türk toplumu son zamanlarda artan dışlama ve ayrımcılık konularında haklı olarak büyük endişe duyuyor. Bu gibi durumlarla karşılaşanlar başta ilgili Alman makamlarına müracaat etsin. Türkiye'nin 13 başkonsolosluğuna da mutlaka başvursunlar. Biz olayların takipçisiyiz. Bize yapılan müracaatları ilgili Alman makamlarıyla paylaşıyoruz. Ancak bu tür muameleyle karşılaşanların durumu belgelemeleri, olayın takibini kolaylaştırır.”

FATURAYI VATANDAŞA ÇIKARMAYIN

Almanya’da bazı belediyelerin Türkçe derlerinin yapıldığı sınıflar için kira talebini de eleştiren Büyükelçi Aydın, iki ülke arasındaki siyasi sorunların faturasının buradaki vatandaşlara çıkarılmamasını istedi. Türk vatandaşlarının Türkçe ders almaya hakkı olduğunu belirten Aydın, “Bunlar siyasi kararlar. İnanıyoruz ki sağduyu galip gelir. Türkiye’de de yaklaşık 100 bin öğrenci Almanca öğreniyor. Nasıl biz ülkemizde Almanca’nın öğrenilmesini destekliyorsak, aynı şekilde bizim vatandaşlarımızın da burada Türkçe öğrenme haklarının olması lazım. Şimdilik alternatif çözümler üretmeye çalışıyoruz. Bazı derneklerde bu dersleri bir süre verebiliriz” diye konuştu.