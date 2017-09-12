Büyükbaş sayısında yüzde 3,4 artış

Türkiye'de büyükbaş sayısı, haziran itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artarak 14,8 milyon olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin hayvansal üretim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, büyükbaş sayısı haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 arttı ve 14 milyon 817 bin, küçükbaş sayısı ise yüzde 1,2 artış kaydederek 44 milyon 573 bin oldu. Geçen yıl haziran itibarıyla büyükbaş sayısı 14 milyon 324 bin, küçükbaş sayısı da 44 milyon 34 bin olarak hesaplanmıştı.

Haziran itibarıyla koyun sayısı 33 milyon 562 bin, keçi sayısı da 11 milyon 11 bin olarak tespit edildi. Kümes hayvanı sayısı ise 351 milyon oldu. Et tavuğu sayısı, haziran sonu itibarıyla 230 milyon 820 bin, yumurta tavuğu sayısı 114 milyon 963 bin olarak belirlendi. Hindi sayısı 3 milyon 534 bin, ördek sayısı 529 bin, kaz sayısı da 924 bin olarak gerçekleşti.



