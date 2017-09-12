Ara
MENÜ
Ekonomi Haberleri

EKONOMİ

Hürriyet >Ekonomi>Büyükbaş sayısında yüzde 3,4 artış

Büyükbaş sayısında yüzde 3,4 artış

AA
12.09.2017 - 10:35 | Son Güncelleme: 12.09.2017 - 10:35

Türkiye'de büyükbaş sayısı, haziran itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artarak 14,8 milyon oldu.

Türkiye'de büyükbaş sayısı, haziran itibarıyla geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 artarak 14,8 milyon olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayına ilişkin hayvansal üretim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, büyükbaş sayısı haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,4 arttı ve 14 milyon 817 bin, küçükbaş sayısı ise yüzde 1,2 artış kaydederek 44 milyon 573 bin oldu. Geçen yıl haziran itibarıyla büyükbaş sayısı 14 milyon 324 bin, küçükbaş sayısı da 44 milyon 34 bin olarak hesaplanmıştı.

Haziran itibarıyla koyun sayısı 33 milyon 562 bin, keçi sayısı da 11 milyon 11 bin olarak tespit edildi.  Kümes hayvanı sayısı ise 351 milyon oldu. Et tavuğu sayısı, haziran sonu itibarıyla 230 milyon 820 bin, yumurta tavuğu sayısı 114 milyon 963 bin olarak belirlendi. Hindi sayısı 3 milyon 534 bin, ördek sayısı 529 bin, kaz sayısı da 924 bin olarak gerçekleşti.

Etiketler: büyükbaş sayısı , büyükbaş hayvan sayısı , büyükbaş hayvan
﻿

    EN ÇOK OKUNANLAR

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Alternate TextAlternate Text
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri