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Büyükanneye maaş kararı eylülde!

Hürriyet Haber
11 Ağustos 2017 - 09:23Son Güncelleme : 11 Ağustos 2017 - 09:23

Büyük ilgi gören büyükanneye destek projesinde pilot uygulama martta başlarken, yüz binlerce kişinin gözü de projenin yaygınlaştırması konusunda alınacak karara çevrildi.

Pilot uygulamanın 1 yıl süreceği açıklanırken, projenin yaygınlaştırılması konusundaki karar için bu sürenin tamamlanması beklenmeyecek.

6 ayın tamamlanmasının ardından ilgili bakanlıklar bir genel değerlendirme yapacak ve projenin genel bir uygulamaya dönüştürülmesi konusu masaya yatırılacak.

Uygulamanın genişletilip genişletilmeyeceği yönündeki karar Eylül ya da Ekim ayında verilecek. Annelerin istihdamda kalması, büyükanne desteği ile ailelere maddi katkı yapılması için başlatılan projede, 12 ay boyunca aylık 425 lira destek ödemesi veriliyor.

Etiketler: son dakika , maaş , haber , büyükanneye maaş , anne
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