Büyükada'da 15'er yıl istendi

Af Örgütü Türkiye Temsilcisi Taner Kılıç hakkında ‘silahlı terör örgütü üyeliği’, diğer şüpheliler hakkında ise ‘silahlı terör örgütüne yardım’ suçlamasıyla 7.5 yıldan 15’er yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianamede, şüphelilerin PKK, FETÖ ve DHKP/C terör örgütleri ile irtibatlı olduğu, örgüt propagandası yaptıkları ve halkı sokağa dökerek kaos yaratmak istedikleri öne sürüldü.



5 Temmuz’daki operasyonun ardından Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser, Kadın Koalisyonu üyesi İlknur Üstün, Yurttaşlık Derneği üyesi Nalan Erkem, Yurttaşlık Derneği üyesi Özlem Dalkıran, İnsan Hakları Gündemi Derneği üyesi Günal Kurşun, İnsan Hakları Gündemi Derneği üyesi Veli Acu, Alman Vatandaşı aktivist Peter Frank Steudtner ve İsveç vatandaşı Ali Ghravi tutuklanmıştı. Eşit Haklar İzleme Derneği üyesi Nejat Taştan ile Hak İnisiyatifi üyesi Şeyhmus Özbekli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Taner Kılıç ise daha önce ByLock kullanıcısı olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı.



Büyükada toplantısının büyük bir gizlilik içinde gerçekleştirildiği belirtilirken Özlem Dalkıran’ın İzmir Başsavcılığı’nca yürütülen FETÖ soruşturmasında tutuklanan Bedriye İştar Tarhanlı isimli kişiyle görüşme kaydı olduğu belirtildi. Savcı, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü İdil Eser’de ise DHKP-C ve PKK’ya ait dökümanlara rastlandığını iddia etti.



