'Büyükada' tutuklusuna ziyaret

Üstün’ün, Nazlıaka ile görüşmesinde hakkındaki tüm suçlamaları reddederek, “Bu yaşanan normal değil. Ben zihnen ve ruhen iyiyim. İyi olmak için de elimden gelen her şeyi yapacağım. Hayatım kadın hakları savunuculuğu, kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesi ile geçti. Bu yanlışın bir an önce sonlandırılmasını ve en kısa zamanda sevdiklerimi kucaklamayı umut ediyorum” dediği belirtildi.



Aylin Nazlıaka görüşmeden sonra yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi: “Meclis’teki KEFEK’in (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu) kurulmasında İlknur Üstün’ün çok emeği vardır. Üstün, Meclis’e raporlar hazırlayarak komisyonun kuruluşuna uygun çalışıp çalışmadığını verilerle yetkililere sunmuştur.”