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    'Büyükada' tutuklusuna ziyaret

    ANKARA
    19 Ağustos 2017 - 00:45Son Güncelleme : 19 Ağustos 2017 - 00:45

    BAĞIMSIZ Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Büyükada’da toplantı yaptıkları otelde gözaltına alınıp tutuklanan sekiz kişiden İlknur Üstün’ü Sincan Cezaevi’nde ziyaret etti.

    Üstün’ün, Nazlıaka ile görüşmesinde hakkındaki tüm suçlamaları reddederek, “Bu yaşanan normal değil. Ben zihnen ve ruhen iyiyim. İyi olmak için de elimden gelen her şeyi yapacağım. Hayatım kadın hakları savunuculuğu, kadınların eşitlik ve özgürlük mücadelesi ile geçti. Bu yanlışın bir an önce sonlandırılmasını ve en kısa zamanda sevdiklerimi kucaklamayı umut ediyorum” dediği belirtildi.

    Aylin Nazlıaka görüşmeden sonra yaptığı yazılı açıklamada şöyle dedi: “Meclis’teki KEFEK’in (Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu) kurulmasında İlknur Üstün’ün çok emeği vardır. Üstün, Meclis’e raporlar hazırlayarak komisyonun kuruluşuna uygun çalışıp çalışmadığını verilerle yetkililere sunmuştur.” 

    Etiketler: Büyükada , insan hakları gözlemcisi , gazetehaberleri
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