Büyükada tutukluları Silivri’de ayrı koğuşlarda

Büyükada'da düzenlenen toplantıyı basan polis tarafından gözaltına alınan ve sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanan ikisi yabancı uyruklu sekiz insan hakları aktivistinden yedisi Silivri Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi.

Veli Acu, Günal Kurşun, Ali Gharavi ve Peter Steudtner tek kişilik koğuşlara konuldu. Diğer üç şüpheli de ayrı ayrı koğuşlara, farklı suçlardan yatan tutukluların yanlarına yerleştirildi.