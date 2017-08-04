Büyükada tutukluları Silivri’de ayrı koğuşlarda

04 Ağustos 2017 - 22:22Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 22:22
Büyükada'da düzenlenen toplantıyı basan polis tarafından gözaltına alınan ve sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanan ikisi yabancı uyruklu sekiz insan hakları aktivistinden yedisi Silivri Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi.
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