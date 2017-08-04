MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Büyükada tutukluları Silivri’de ayrı koğuşlarda

    Büyükada tutukluları Silivri’de ayrı koğuşlarda

    İSTANBUL
    04 Ağustos 2017 - 22:22Son Güncelleme : 04 Ağustos 2017 - 22:22

    Büyükada'da düzenlenen toplantıyı basan polis tarafından gözaltına alınan ve sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklanan ikisi yabancı uyruklu sekiz insan hakları aktivistinden yedisi Silivri Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi.

    Veli Acu, Günal Kurşun, Ali Gharavi ve Peter Steudtner tek kişilik koğuşlara konuldu. Diğer üç şüpheli de ayrı ayrı koğuşlara, farklı suçlardan yatan tutukluların yanlarına yerleştirildi.

    Etiketler: gazetehaberleri , Silivri , büyükada
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri