Büyükada davasında karar çıktı! Almanya'dan ilk tepki

Büyükada'da toplantı yaptıkları otelde 5 Temmuz’da gözaltına alınan Uluslararası Af Örgütü Türkiye, Yurttaşlık Derneği ve İnsan Hakları Gündemi Derneği temsilcilerinin de aralarında bulunduğu 8’i tutuklu 11 sanık dün ilk kez hâkim karşısına çıktı.

İstanbul 35’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmayı TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı AK Parti Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Almanya İstanbul Başkonsolosu Georg Wilhelm Dr. Birgelen ve Fransa İstanbul Başkonsolosu Bertrant Buchwalter de izledi. 7’si tutuklu 9 sanığın katıldığı duruşmaya, İlknur Üstün ile ByLock suçlamasıyla İzmir 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu olan Taner Kılıç ise SEGBİS ile bağlandı.

SAVCI 7 TAHLİYE İSTEDİ

Sanıklar ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti. Günal Kurşun, Peter Frank Steudtner, İlknur Üstün, Ali Ghravi, İdil Eser, Özlem Dalkıran, Nalan Erkem’in adli kontrol ile tahliyesini talep eden duruşma savcısı, Veli Acu’nun tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mahkeme 4 kişiye yurtdışına çıkış yasağı koyarak sanıkların hepsini tahliye etti.

ALMANYA'DAN İLK AÇIKLAMA

ALMAN hükümeti, tutuklu yargılanan insan hakları savunucusu Peter Steudtner'in serbest kalmasını memnuniyetle karşıladı. Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, mahkemenin kararını “Cesaret vericidir, ilk adımdır” diye değerlendirdi. Gabriel açıklamasında “İstanbul'daki mahkemenin Peter Steudtner'in tutukluluk haline son vermesine sevindim. Ancak sebepsiz yere Türk hapishanelerinde hâlâ tutulan Almanlar var. Bunlar için de bir çözüm bulunması ve serbest kalmaları için kararlı çabamızı sürdüreceğiz” dedi.

Federal Hükümetin Sözcüsü Steffen Seibert ise sosyal medya hesabı Twitter üzerinden “Nihayet! Peter Steudtner ve diğer insan hakları savunucuları serbestler. Onlar için sevinçliyiz. Diğer tutukluları düşünüyoruz” mesajını paylaştı. (Ali VARLI / BERLİN)





‘TERÖR ÖRGÜTÜNE NASIL DÖNÜŞTÜ ANLAMADIM’

İddianamede toplantıyı organize eden kişi olmakla suçlanan Özlem Dalkıran şunları söyledi:

“Bir grup insan hakları savunucusunun bilgilerini arttırmak için bir araya geldiği bir atölye çalışması nasıl oluyor da bir terör örgütü iddianamesine dönüşüyor anlamadım. İnsan Hakları Ortak Platformu’nun (İHOP) nisanda yaptığı geleneksel değerlendirme toplantısında, artan siber saldırılardan elimizdeki verileri nasıl koruyabileceğimize ilişkin bilgilendirme toplantısı yapma kararı aldık. Bütçe açısından en uygun yer olduğu için Büyükada’yı tercih ettik. Toplantının gizli yapıldığı iddia ediliyor. Otelde gizli toplantı olabilir mi? Kapının açık olduğu polis tutanağında bile belirtildi”

COŞKUYLA KARŞILANDILAR

Haklarında tahliye kararı verilen 8 kişi işlemlerinin ardından gece saat 03.30 sıralarında minibüslerle tutuklu bulundukları Silivri Cezaevi’nin önüne geldi. Burada yakınları ve arkadaşları tarafından coşkuyla karşılanan 8 sanık yakınlarına sarılarak hasret giderdiler.

"NORMALLEŞMEK İÇİN ZAMANA İHTİYACIMIZ VAR"

Gazetecilere açıklama yapan Uluslararası Af Örgütü Türkiye Direktörü İdil Eser,"Biraz normalleşmek için zamana ihtiyacımız var. Bütün arkadaşlarımızı, içerideki bütün gazetecileri ve uluslararası af örgütü yönetim kurulu başkanını da dışarı çıkartana kadar çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Avukat Murat Deha Boduroğlu ise müvekkillerinin özgürlüklerine kavuştukları için mutlu olduğunu söyledi.

Tahliyenin ardından sanıklar Alman vatandaşı Peter Frank Steudtner, İsveç vatandaşı Ali Ghravi ise yabancı basına açıklamalar yaptı. Peter Frank Steudtner açıklama yaptığı sırada duygulandığı görüldü. Konuşmaların ardından tahliye edilen 8 kişi araçlarına binerek ayrıldılar.