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    Büyükada davası: Son tutuklu da tahliye edildi

    Fırat ALKAÇ / İSTANBUL
    01.02.2018 - 00:13 | Son Güncelleme:

    BÜYÜKADA’da gözaltına alınan insan hakları savunucularının yargılandığı davada tutuklu tek sanık olan Uluslararası Af Örgütü Yönetim Kurulu Başkanı Taner Kılıç hakkında tahliye kararı çıktı.

    Kararda Balyoz davalarının uzman adli bilirkişisi Koray Peksayar’ın raporu etkili oldu. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen duruşmayı Kanada, Amerika, İsviçre, Norveç, Finlandiya, Hollanda, Belçika, İtalya Başkonsoloslukları temsilcileri ve Uluslararası Af Örgütü temsilcileri de izledi. Toplantının yapıldığı otelin müdürü Mesut Savucu ifadesinde “Özel veya gizli bir toplantı yeri talepleri olmadı. Personelin toplantı yapılan yere girmemesi yönünde talepleri de olmadı” dedi.

    BİLİRKİŞİ RAPOR

    Kılıç’ın avukatı Murat Dinçer müvekkilinin ByLock kullanıcısı olmadığını belirterek “Telefonunda Kıble pusulası ve namaz vakitleri programı yüklüydü” dedi. Dinçer, Balyoz davasında da görev yapan adli bilişim uzmanı Koray Peksayar’ın hazırladığı bilirkişi raporunu mahkemeye sundu. Raporda, Taner Kılıç’ın telefonuna ByLock yüklenmediği ve silinmediği belirtildi. Mahkeme Kılıç’ın adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi. Tutuksuz sanıkların duruşmadan vareste tutulmasına hükmeden mahkeme ayrıca ByLock listeleri ile ilgili yeni bir çalışma yapılıp yapılmadığı konusunda MİT ve BTK’ya yazı yazılmasına karar verdi. 

    Etiketler: gazetehaberleri , Büyükada , dava , son dakika
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