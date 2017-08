Büyük zafer kutlu olsun

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla siyasi liderlerin yayımladığı bayram mesajları şöyle:



Recep Tayyip Erdoğan (Cumhurbaşkanı): “Türkiye ve dünyanın dört bir köşesindeki milyonlarca vatandaşımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı yürekten kutluyorum. 30 Ağustos Zaferi, milletimizin canından daha aziz bildiği vatan topraklarında bağımsız yaşama iradesinin tüm dünyaya ilanıdır. Türkiye, tıpkı 95 yıl önce olduğu gibi, ekonomik ve siyasi bağımsızlığına yönelik tehditleri, saldırıları ve sabotaj girişimlerini bertaraf etme konusunda aynı kararlılığını muhafaza etmektedir. FETÖ, DEAŞ, PKK, PYD gibi eli kanlı terör örgütlerine karşı hukuk, adalet ve demokrasiden taviz vermeden sürdürdüğümüz amansız mücadele, bu konudaki hassasiyetimizin en bariz örneğidir. Ülkemiz, önümüzdeki dönemde de bekasına yönelen tehditleri kaynağında etkisiz hale getirmeye devam edecektir. Aziz milletimiz, 15 Temmuz darbe girişimi karşısında sergilediği destansı direnişle, ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ tercihiyle başbaşa bırakıldığında neleri göze alabileceğini göstermiştir. Çanakkale’yi geçilmez kılan, Kurtuluş Savaşımızı zafere taşıyan, son olarak da 15 Temmuz gecesi tüm ülke sathında ayağa kalkan bu iradeyle ülkemiz, her türlü zorluğun üstesinden gelecek güç ve kapasiteye sahiptir. Cumhuriyetimizin banisi, Büyük Taarruz’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal’i ve dava arkadaşlarını minnetle yad ediyor, tüm şehitlerimize ve gazilerimize Allah’tan rahmet diliyorum.”





MUTLAKA HEZİMETE UĞRAYACAKLAR

Binali Yıldırım (Başbakan): Herkes emin olsun ki, ülkemizin birlik ve bütünlüğüne kastetmek isteyen güçler, devletimizi bütün azamet ve kudretiyle daima karşılarında bulacaktır. Türkiye Cumhuriyeti’ni darbe teşebbüsleriyle, terörle zayıf düşürmeye çalışan güç odakları emellerine asla ulaşamayacak, millet-devlet kenetlenmesi karşısında mutlaka hezimete uğrayacaklardır.





BAĞIMSIZLIĞIN TEMİNATI ADALETTİR

Kemal Kılıçdaroğlu (CHP Genel Başkanı): Ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 30 Ağustos günü zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz bizi özgürlüğe kavuşturan altın bir sayfadır. 30 Ağustos günü aziz milletimiz ‘Ya istiklal ya ölüm’ diyerek çıktığı yolda hedefine ulaşmış, bu topraklarda yaşayan insanların asla tutsak yaşamayacağını bütün dünyaya göstermiştir. Bu zafer ile halkımızın yaktığı adalet ışığı daha mazlum milletlerin de tutsaklık zincirlerini kırarak özgürlüğe kavuşmasına ilham vermiştir. Özgürlük ve bağımsızlığa olan aşkımız bugün de 30 Ağustos 1922 günü kadar canlıdır. Bağımsızlığın ve özgürlüğün teminatı adalettir. ‘Ya istiklal ya ölüm’ diyen ruh, adalet mücadelesinin daimi ateşidir.





ZAFER TESADÜF ESERİ DEĞİLDİR

Devlet Bahçeli (MHP Genel Başkanı): Gazi Mustafa Kemal, Sultan Alparslan’ın Malazgirt’te diktiği sancağı tutmuş kaldırmış, Anadolu’yu düştüğü yerden tekrar ayaklandırmıştır. 30 Ağustos, Türk tarihinin kilit noktası, 29 Ekim 1923’ün habercisi, 1299 kuruluş onurunun tamamlayıcısı, Ötüken şuurunun taarruz halkasıdır. Büyük milletimiz için zafer tesadüflerin eseri değil, bizzat kutlu varlığıyla özdeşleşen muhteşem ve kalıcı sonucun adıdır, şanıdır.





HER YÖNÜYLE MİLLİ ORDU

Orgeneral Hulusi Akar (Genelkurmay Başkanı): Özgürlük ve bağımsızlığı karakteri haline getiren asil milletimizin, hiçbir güçlük karşısında boyun eğmediğini ve eğmeyeceğini bilen Ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde giriştiği destansı mücadelenin ve kazandığı Büyük Zafer’in 95’inci yıl dönümünü kutlamanın onurunu ve gururunu yaşıyoruz. Her yönüyle milli bir ordu olan TSK, üstün niteliklere sahip kahraman ve fedakar personeli ve yerli kaynaklarla her geçen gün daha da geliştirilmekte olan imkan ve kabiliyetleri ile etkin, caydırıcı ve saygın bir silahlı kuvvet olarak; ülkemizde, bölgemizde ve dünyada güvenlik, barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdürecektir.







SELANİK'TE ATATÜRK REKORU

10 günlük Kurban Bayramı tatili için Yunanistan’ın kuzeyini seçen Türk turistlerin Selanik’te ziyaret edecekleri ilk adreslerden biri, Agiu Dimitriu Caddesi’nin paralelinde bulunan İsaia sokağıdır. Bu sokak, yalnız yaz ve dini bayram tatillerinde değil, milli bayramlarda ve hatta hafta sonlarında bile Türk turistlerin uğrak yeri.



4 YILDA 373 BİN KİŞİ ZİYARET ETTİ

Müze olarak kullanılan ‘Atatürk Evi’ni kapsamlı bir restorasyondan sonra 16 Ağustos 2013 tarihinde tekrar ziyaretçilere açılmasından bu yana geçen 4 yılda, 373 bin kişi gezdi. ‘Atatürk Evi’ni bu yıl ocak-haziran döneminde ise 62 bin (57 bin Türk-5 bin yabancı) ziyaret etti. Yıl sonuna kadar bu sayının 2 katına çıkması bekleniyor. Sayının 2018’de yarım milyonu geçmesi bekleniyor. Restorasyon öncesinde ziyaretçi sayısı 2010’da 24 bin, 2011’de de 41 bindi.



BİNANIN TARİHÇESİ

Bu ev 1860’lı yıllarda inşa edildi. Atatürk, 1881’de doğduğu bu evde 7 yaşına kadar yaşadı. Babası Ali Riza Efendi’nin vefatı üzerine annesi Zübeyde Hanım’la birlikte dayısının yine Selanik’te Langada ilçesinde bulunan çiftliğine taşındı. Atatürk, Selanik’te 3’üncü Ordu’da kolağası rütbesindeyken (1907-1910) arkadaşlarıyla Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşüne çare aramak için bu evde bir araya geliyordu. Ev, Lozan Antlaşması’yla mübadele kapsamında Yunanistan’a geçti. Selanik Belediyesi, 1937 yılında evi satın alarak Türkiye’ye hediye etti. Atatürk’ün talimatıyla bitişikteki ev ve arsalar satın alındı ve yerlerine Türk Başkonsolosluk binası inşa edildi. / Yorgo KIRBAKİ







MAREŞALLİ AFİŞ

Genelkurmay Başkanlığı, geçmiş yıllarda olduğu gibi 30 Ağustos Zafer Bayramı için özel afiş hazırladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafının bulunduğu afişlerde, “30 Ağustos Zafer Bayramı Kutlu Olsun” ifadesi kullanıldı. Afişlerden birinde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının fotoğrafları, diğerinde Türkiye haritası üzerinde ay yıldız bulunuyor. Her iki afişte de Atatürk’ün Büyük Taarruz’a başlamadan önce Kocatepe’de çekilen fotoğrafındaki siluet yer aldı. Afişlerin köşelerinde ise Başkomutan’ın mareşal üniformalı ve kalpaklı fotoğraflarına yer verildi.







DENİZİN ALTINDA 30 AĞUSTOS KUTLAMASI

Denizli Doğa Sevenler Derneği (DOSEV) üyeleri, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı Muğla’da denizin altında Atatürk posteri açıp Türk bayrağı dikerek kutladı. Dernek üyesi 15 kişi 30 metre derinlikte Atatürk posteri açtı ve Zafer Bayramı’nın 95. yıldönümü anısına 95 Türk bayrağını denizin dibine dikti.