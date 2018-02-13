Büyük umutlarla ev alanlar zorda... Bakanlıktan 'Fikirtepe' açıklaması

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul'un Kadıköy ilçesi, Fikirtepe ve Dumlupınar mahalleleri ile Eğitim ve Merdivenköy mahallelerinin bir kısmını kapsayan riskli alanda kentsel dönüşüm faaliyetlerinin özel sektör ve hak sahipleri ile uzlaşma esasına dayanarak devam ettiği belirtildi.

BAZI FİRMALAR İLE PROBLEMLER YAŞANIYOR

Gelinen noktada bazı proje adalarında inşaat firmaları ile hak sahipleri arasında problemler yaşandığına yönelik haberlerin çeşitli basın organlarında yer aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

MAĞDUR EV SAHİPLERİ İÇİN SAHA OFİSİ AÇILACAK

"Fikirtepe kentsel dönüşüm çalışmaları sürecinde, projeden etkilenecek vatandaşlarımıza doğrudan ulaşarak yerinde ve doğru bir şekilde bilgilendirme yapılması, taraflar arasında koordinasyonun sağlanması ve olası aksaklıklara yerinde müdahale edilerek hızlı ve etkin çözümler üretilmesi amacıyla proje alanında Bakanlığımız tarafından saha ofisi açılacaktır. Kısa süre içinde hizmete girecek irtibat ofisimizde mağduriyet yaşayan vatandaşlarımızla hızlı şekilde iletişime geçilerek sorunların çözülmesi hedeflenmektedir."

36 ADADA YÜZDE 100 ANLAŞMA SAĞLANDI

Fikirtepe'ye yönelik yürütülen çalışmaların güncel durumuna ilişkin bilgilerin de aktarıldığı açıklamada, "Fikirtepe kentsel dönüşüm bölgesinde Bakanlığımızca onaylı plana göre belirlenmiş 61 adet proje adası (yapı adası) bulunmaktadır. Ada bazında yapılan uygulamalarda 36 adet yapı adasında malikler ve firmalar arasında yüzde 100 oranında anlaşılmış, bu adalardan 25’inde yapı ruhsatı düzenlenerek uygulama başlamıştır." ifadelerine yer verildi.