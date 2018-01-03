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Büyük takip başlıyor

DHA
03.01.2018 - 22:14 | Son Güncelleme:

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), şehirdeki hafriyat, moloz ve hazır beton taşıyan kamyonlara araç takip cihazları takarak GPS bir ay sonra izlemeye başlayacak. 

Yaklaşık 13 bin kamyonun bulunduğu İstanbul'da, aşırı hız yapanlara ve güzergâh dışına çıkıp hafriyat döken kamyon sürücülerine, yeni sistemle birlikte anında ceza kesilebilecek. İBB'nin şehir sınırları içerisinde uygunsuz faaliyet gösteren hafriyat kamyonlarını engellemek amacıyla başlattığı bu çalışma kapsamında bugüne kadar 11 bin kamyona araç takip cihazı yerleştirilerek, hafriyat, moloz ve hazır beton taşıyan kamyonlar takibe hazır hale getirildi. Kurallara uymayan, çevreyi kirleten veya eksikleri olan araç sürücülerine belirlenen miktarda ceza kesilebilecek. CHP İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, yeni GPS sistemi hakkında şunları söyledi: “Şoförlerin daha fazla kazanmak için fazla tur atmasının önüne geçilebilir. Hız limiti çok faydalı olur.”  

Etiketler: Harfiyat , gazetehaberleri
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