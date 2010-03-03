Büyük takımın küçük kadrosu

Geriye kalanlar gol atacak, futbol oynamaya çalışacak.

Siz hesap etmek için yorulmayın. Ben söyleyeyim; topu topu 3 kişi. Aslında 2 buçuktan 3 oluyor ya neyse. Sözün özü, böyle bir 11’le ancak küçük bir takım sahaya çıkar, galip gelmeye çalışır.

En son Trabzonspor karşısında böyle bir kadroyla sahaya çıkmıştı Sayın Denizli. Orda da iyi bir sonuç almış, hemen akabinde de galip gelmiş bu kadroyu bozmuştu. Çünkü bu kadro ile üzerinize gelmeyen, kapalı savunma yapan takımlara karşı galip gelmeniz, dolayısıyla şampiyon olmanız çok zor olacaktı.

Öncelikle sağ ve sol beklerden başlayalım.

Daha önceki yazılarımızda da belirttiğimiz gibi bu iki bekin de ofansif yetenekleri, kendilerinden beklenen orta yapma kabiliyetleri sınırlı. Yine de takdir edilmeli ki Üzülmez bu yaşında, milyonlarca euroluk İsmail’i kesmiş durumda.

İbrahim Kaş ise belli aralıklarla sırtına geçirdiği formayı istikrarlı bir şekilde taşıyamıyor. Üstelik önümüzdeki sene İspanya’ya gidecek olması, kendisi ve takımı için büyük handikap. Beşiktaş gibi büyük bir camianın, İspanya’nın sıradan bir takımına “pilot takımlık” yapması ayıptan öte ancak günah olabilir.

Belki de Beşiktaş’taki en sorunlu bölge orta saha.

Bu bölgede olmazsa olmaz tek kişi Alman Ernst. Kaldı ki kendisi Almanya’da defansif orta saha oynuyorken, ülkemizde adam yokluğundan biraz daha ileriye kaydırıldı.

Diğer Alman Fink ise tüm iyi niyetiyle sınırlı yetenekleri ile mücadele ediyor.

Orta sahaya monte edilen son ön libero İbrahim Toraman ise bu bölgede genç Necip’ten daha iyi değil. Özellikle oyuna girdikten sonra yaptığı bilek hareketlerini, yukarda saydığımız 3 isimde de göremedik. Öte yandan Necip’in Ulusal takıma seçilmesi için henüz erken olduğunu söylemeliyiz. Henüz kendi takımında bile sürekli oynayamıyor iken kadro yapıcılar tarafından kadroya çağrılmasının futbolcunun kişsel gelişimini sekteye uğratabileceğini söylemek isterim.

Ayrıca Toraman’ın kendi mevkisi dışında bir yerde oynatılması, Ulusal takımda oynamasına da engel teşkil ediyor. Kabul etmek gerekir ki, iyi bir eküri ile oynayabilirse belki de ülkemizin en iyi stoperinin İbrahim Toraman olduğu anlaşılacaktır.

Geriye kalan 2 buçuk kişiyi eleştirmeye dilim varmıyor. Görevlerini güçleri yettiğince yapmaya çalıştılar. Bunda başarılı da oldular. Esas eleştirilmesi gereken yedek kulübesine harcanan onlarca milyon euroluk transferlerin durumlarıdır. Başka bir deyişle en fazla maliyeti olanlar ve en fazla parayı alanlar maalesef yedek kulübesindeler.

Bu futbolcular niye oynamıyorlar ?

Eğer oynamayacaklarsa niye alındılar ?

Beşiktaş’ta bir istikrar sağlanacaksa öncelikle bu sorulara yetkili kişilerin içtenlikle cevap vermesi gerekiyor. Suçlarını itiraf etmeleri, kötü niyetle değil yanlış tercihler yüzünden kulübü zarara uğrattıkları konusunda kamuoyunu ikna etmeliler. İşte ancak o zaman şampiyonluğa koşar adımlarla ulaşabilirler. Henüz şampiyonluk konusunda kaybedilmiş bir şey yok çünkü.