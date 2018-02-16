Büyük şarap fabrikasında akıl almaz üretim

İzmir Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince, bir kimya fabrikasının sanayi tipi dökme etil alkolü, kozmetik, sabun, deterjan ve temizlik ürünleri gibi sektörler için satış izni bulunduğunu ancak firmanın etil alkolü makinelerden geçirip temizleyerek içki ve gıda ürünlerinde kullanılabilecek hale getirerek el altından usulsüz yöntemlerle sahte içki üreten kişilere sattığını belirledi. Bunun üzerine teknik ve fiziki takip başlatıldı. 3 ay süren takip süresince bu etik alkolü alıp içki üreten 22 ayrı yakalama yapıldı. Yakalamalarda 2.632 litre sahte içki, 48.122 litre etil alkol, 40 litre anasın, 900 mililitre aroma, 656 adet boş şişe, 3560 adet kapak, 1344 adet sahte TAPDK bandrolü, 6900 adet etiket, 3 adet tank, 1 adet ölçü aleti ele geçirilip el kondu. 29 şüpheliye işlem yapıldı, 4 kişi tutuklandı. 3 aylık bu takip sürecinde ise 4800 litre etil alkole el kondu.

Ekipler takibe aldıkları kimya fabrikasından Antalya’da faaliyet gösteren şarap üreticisine 172 bin litre alkol gönderdiğini de belirledi. Gönderilen etik alkolün kullanış amacının gizlendiği, tank temizleme solüsyonu ve dezenfektan adı altında sevk edildiği ve şarap fabrikasının bu etil alkolü ürünlerinde kullandığı tespit edildi. Antalya’da içki fabrikası ve depoda yapılan aramalarda yaklaşık 31 kalem üründen toplam 479.803 şişe içki, üretim için tanklarda dinlendirmeye bırakılan yaklaşık 690 ton içki, fabrika deposu olarak kullanılan adresten ise İzmir’den gittiği tespit edilen 26.000 litre alkol ele geçirildi. Analizler için ürünlere el kondu.

Operasyon kapsamında İzmir’de 19 adres ve Antalya’da 2 adreste yapılan aramalarda 21 şüpheliden 11’i gözaltına alındı. M.H.H, N.T, M.A., H.Ç., C.C.P., A.P., v.B., M.C., S.Ö. Ve Antalya’da H.K. , M.T.M. tutuklama talebiyle mahkemeye gönderildi.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Gözaltına alındıktan sonra mahkemeye çıkırılan şüphelilerden 5'i tutuklanırken diğer 6 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.