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Büyük şahinden beklenti vurgusu

Hürriyet Haber
15 Ağustos 2017 - 09:34Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 09:34

New York Fed Başkanı William Dudley'den yeni açıklamalarda bulundu.

Fed FOMC'de şahin cephenin öncüleri arasında yer alan New York Fed Başkanı William Dudley'in Ağustos ayı açıklamalarında ihtiyat öne çıkmaya devam ediyor.

Son olarak Dudley, bir sonraki faiz artırımının zamanlamasında beklentilere vurgu yaptı. Dudley, ABD ekonomisinin beklentiler doğrultusunda ilerlemesi durumunda, bu yılın sonlarına doğru bir başka faiz artırımını destekleyeceğini söyledi.

Dudley, bir önceki açıklamasında ise yüzde 2 enflasyon hedefine ulaşmanın zaman alacağını ifade etmişti.

Dudley, Fed Haziran'da "veriye rağmen" faiz artırdıktan sonra ihtiyatlı bir temaya geçen diğer FOMC üyelerine göre şahin duruşunun katılığını korumuştu.

Etiketler: William Dudley , fed , fed açıklama , fed açıklaması
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