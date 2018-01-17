Büyük risk! O binalara demir direkli önlem

Engindere Mahallesi’nde deniz dolgusu yapılarak kazanılan alanda 30 yıl önce inşa edilen 72 daireli 3 blok ile yanlarında yer alan 6 katlı 24 daireli bir başka binanın zemininde kaymalar meydana geldi. Bazı ev sahipleri yapıları demir direklerle güçlendirmeye çalıştı, çok sayıda daire ise boşaltıldı. Gün geçtikçe binalardaki eğim artarken, 24 daireli bina ileÿbitişiğindeki bina arasında boşluk oluştu. Tehlike oluşturan binalar için ’riskli yapı’ raporu hazırlandı. Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yıkımı gündeme gelen binalarla ilgili henüz bir adım atılmadı.

’BÜYÜK RİSK VAR AMA’

Riskli binalardan birinde dairesi bulunan Sabri Yılmaz, binaların kendilerini korkuttuğunu ancak gidecek yerleri olmadığını belirterek, "Rize’de böyle birçok bina var. Tehlike arz ediyorlar. Bu evlerde oturanlar tedirgin uyuyorlar. Evlerde eşyaların düz durması için ikinci bir beton dökenler de varmış. Daireleri uygun fiyattan satanlar da var. Çaresiz olanlar buradan daire satın alıyorlar. Maalesef büyük risk var ama yetkililer senede bir fotoğraf çekip gidiyorlar" dedi.

’700 LİRAYDI, 500 LİRAYA KİRADA OTURUYORUZ’

Söz konusu binalardan birinde kiraladığı dairede oturan Ramazan Koçal ise tehlike olmadığını savundu. Binaların sağlam olması için balkon altlarının direkle desteklediğini belirten Koçal, "İleriye dönük tehlike olabilir. Benim oturduğum dairemde az çatlak var. Üst dairelerde daha çok olabilir. Normalde 700 lira kirası olurdu ama bu sorundan dolayı 500 liraya oturuyoruz" ifadelerini kullandı. Rıza Şanal ise "Yetkililer geldi, bir tespit yapıldı. Şu an basmalar durduğunu tahmin ediyoruz. Balkonlarda çatlama olmasın diye binaya demirler koyduk" diyerek sorunun kalıcı olarak çözülmesini istedi.

ESKİ BAŞKAN: PATIR PATIR DÖKÜLEBİLİRLER

Rize Belediyesi eski Başkanı Halil Bakırcı da dolgu sahasındaki riskli binalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Başkanlığı döneminde riskli binaların yıkımı için çalışma başlattıklarını ancak vatandaşları iknada zorlandıklarını anlatan Bakırcı, şöyle dedi:

"Rize’de bulunan Deniz Sitesi ayakta dua ile kalıyor. Üzerine 8-9 katlı hal binası da yapılmış halde. Bu binanın sağlamlığı konusunda bir rapor tutmaya gerek bile yok. Aşağı yukarı rapordan ne çıkacağını tahmin ettiğim bir rapor hazırlamaya korktum. Çünkü o zamanlar hemen bir yıkım için gücümüz yoktu. Oradaki insanları nereye taşıyacaksın, ne edeceksin? En azından bodrum kolonlarını betonla doldurmak istedik ama ikna edemedik. Bu riskler sadece Rize’de olan bir durum değil. Türkiye’nin her yerinde 40-50 yıllık eski binaların çoğunda sorunlar var. Bizim buradaki problemin bir kısmı, deniz suyundan yukarı su almasıyla çürümenin daha fazla olmasıdır. Rize’de dolgudaki bazı binaların demirleri çürümüştür ve şansa ayakta kalıyorlar. Patır patır dökülebilirler. Bunların süreç içerisinde yenilenmesi gerekiyor."