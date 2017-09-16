Büyük rekabet: iPhone X mi yoksa Galaxy S8 mi?

iPhone X nihayet karşımızda ve bu telefon Apple için kesinlikle bir devrim niteliğinde. Yepyeni tasarımı, devasa ekranı, yüksek seviye donanımı ve birçok yeni özelliği ile iPhone X tüm hayranların beklentilerini karşılayacak gibi görünüyor.

Piyasaya lider olması için tasarlanmış yeni iPhone, bu yılın tek yüksek hedefli amiral gemisi değil. Karşısında bir o kadar güçlü ve iddialı Samsung Galaxy S8 bulunuyor. Güney Koreli amiral gemisi de devasa bir ekrana, modern bir tasarıma ve bir çok yenilikçi özelliğe sahip. Peki iki devden hangisi daha iyi?

Ekran

İki telefon da 5.8-inç OLED ekranlara sahip ve ikisi de HDR desteği ile birlikte geliyor. Ekran/çerçeve oranı iki telefonda da oldukça yüksek, yani ekranları ön yüzün çok büyük bir oranını kaplıyor.





İki ekranın farkları ise daha önce bahsettiğimiz gibi çerçevedeki küçük tasarım farklılıklerı ve Galaxy S8'in kıvrımlı kenarlara sahip ön camı. Bunun dışında iPhone X'in görüntü çözünürlüğü 2436 x 1125, bu da 458 ppi anlamına geliyor. Samsung Galaxy S8 ise 2960 x 1440 çözünürlükle 570 ppi yoğunluğa sahip, yani S8 daha keskin ve yüksek çözünürlükte görüntü verebiliyor.

İşletim sistemi ve donanım

iPhone, Apple'ın yeni A11 Bionic çip setini kullanıyor. Bu altı çekirdekli işlemci, Apple'ın şimdiye kadar ürettiği en hızlı mobil çip seti. IPhone X'in ne kadar RAM'e sahip olduğuna dair henüz bir bilgi yok, ancak söylentiler 3GB seviyesinde olduğunu gösteriyor.

Samsung Galaxy S8'de sekiz çekirdekli çip seti (ABD'de Snapdragon 835 veya diğer yerlerde Exynos 8895) ve 4GB RAM bulunuyor.





Galaxy S8 çok güçlü olsa da iPhone X kesinlikle çok geride sayılmaz. Aralarındaki önemli bir fark sahip oldukları depolama alanı miktarı. iPhone X için 64GB ve 256GB arasında seçim yapabilirsiniz. Buna karşılık Samsung Galaxy S8'de yalnızca 64GB seçeneği var, ancak microSD kart yuvasına sahip. iPhone X maalesef bu özellikten mahrum.

Ve elbette, iki telefonun da farklı işletim sistemleri var. IPhone X, iOS 11'e, Samsung Galaxy S8 ise Android Nougat'a sahip.

Galaxy S8 henüz Android Oreo'ya geçmedi, ancak iPhone X'in yeni işletim sistemiyle sevk edileceği kesin.

Fiyat

IPhone X, 64GB model için 999 $ / £ 999 / AU $ 1,579, 256GB modeli ise 1.149 $ / £ 1,149 / 1.829 $ karşılığında satışa sunulacak.

Buna karşılık Samsung Galaxy S8 ise 725 $ / £ 639 / 1.199 $ fiyat ile piyasada bulunuyor.



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